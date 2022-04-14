Nigella Chain (NIGELLA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Nigella Chain (NIGELLA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Nigella Chain (NIGELLA) -rahakkeen tiedot Nigella Chain is a pioneering initiative that aims to reshape industries by harnessing the power of blockchain technology. Virallinen verkkosivusto: https://nigella.io/ Valkoinen paperi: https://nigella.io/file/whitepaper.pdf Block Explorer: https://explorer.nigella.io/ Osta NIGELLA-rahaketta nyt!

Nigella Chain (NIGELLA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Nigella Chain (NIGELLA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 188.02M $ 188.02M $ 188.02M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 96.60M $ 96.60M $ 96.60M Kaikkien aikojen korkein: $ 105.001 $ 105.001 $ 105.001 Kaikkien aikojen alin: $ 0.0500157372473887 $ 0.0500157372473887 $ 0.0500157372473887 Nykyinen hinta: $ 0.5138 $ 0.5138 $ 0.5138 Lue lisää Nigella Chain (NIGELLA) -rahakkeen hinnasta

Nigella Chain (NIGELLA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Nigella Chain (NIGELLA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä NIGELLA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NIGELLA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät NIGELLA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NIGELLA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka NIGELLA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Nigella Chain (NIGELLA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita NIGELLA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan NIGELLA-rahakkeita MEXCistä nyt!

Nigella Chain (NIGELLA) -rahakkeen hintahistoria NIGELLA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu NIGELLA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

NIGELLA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne NIGELLA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NIGELLA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso NIGELLA-rahakkeen hintaennuste nyt!

