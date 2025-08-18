Lisätietoja NIGELLA-rahakkeesta

NIGELLA-rahakkeen hintatiedot

NIGELLA-rahakkeen valkoinen paperi

NIGELLA-rahakkeen virallinen verkkosivusto

NIGELLA-rahakkeen tokenomiikka

NIGELLA-rahakkeen hintaennuste

NIGELLA-rahakkeen historia

NIGELLA-osto-opas

NIGELLA/fiat-valuuttamuunnin

NIGELLA-rahakkeen spot

Nigella Chain-logo

Nigella Chain – hinta (NIGELLA)

1NIGELLA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

Reaaliaikainen Nigella Chain (NIGELLA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:26:44 (UTC+8)

Nigella Chain (NIGELLA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

Nigella Chain (NIGELLA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.4301. Viimeisen 24 tunnin aikana NIGELLA on vaihdellut alimmillaan $ 0.4209 ja korkeimmillaan $ 0.4728 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NIGELLA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 102.54239819984525, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0500157372473887.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NIGELLA on muuttunut -2.43% viimeisen tunnin aikana, -1.11% 24 tunnin aikana ja -10.72% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Nigella Chain (NIGELLA) -rahakkeen markkinatiedot

Nigella Chain-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 150.89K. NIGELLA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 188017377. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 80.87M.

Nigella Chain (NIGELLA) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Nigella Chain-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.004872-1.11%
30 päivää$ +0.0278+6.91%
60 päivää$ +0.1414+48.97%
90 päivää$ +0.1529+55.15%
Nigella Chain-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään NIGELLA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.004872 (-1.11%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Nigella Chain 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.0278 (+6.91%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Nigella Chain-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, NIGELLA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.1414 (+48.97%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Nigella Chain-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.1529 (+55.15%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Nigella Chain (NIGELLA)?

Tarkista Nigella Chain-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Nigella Chain (NIGELLA)

Nigella Chain is a pioneering initiative that aims to reshape industries by harnessing the power of blockchain technology.

Nigella Chain on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Nigella Chain-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista NIGELLA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Nigella Chain-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Nigella Chain-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Nigella Chain-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Nigella Chain (NIGELLA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Nigella Chain (NIGELLA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Nigella Chain-rahakkeelle.

Tarkista Nigella Chain-rahakkeen hintaennuste nyt!

Nigella Chain (NIGELLA) -rahakkeen tokenomiikka

Nigella Chain (NIGELLA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NIGELLA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Nigella Chain (NIGELLA) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Nigella Chain:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Nigella Chain MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

NIGELLA paikallisiin valuuttoihin

Nigella Chain-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Nigella Chain toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Nigella Chain”

Paljonko Nigella Chain (NIGELLA) on arvoltaan tänään?
NIGELLA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.4301 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NIGELLA-USD-parin nykyinen hinta?
NIGELLA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.4301. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Nigella Chain-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NIGELLA markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NIGELLA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NIGELLA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli NIGELLA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NIGELLA saavutti ATH-hinnaksi 102.54239819984525 USD.
Mikä oli NIGELLA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NIGELLA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.0500157372473887 USD.
Mikä on NIGELLA-rahakkeen treidausvolyymi?
NIGELLA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 150.89K USD.
Nouseeko NIGELLA tänä vuonna korkeammalle?
NIGELLA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NIGELLA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:26:44 (UTC+8)

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

