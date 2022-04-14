Nibiru Chain (NIBI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Nibiru Chain (NIBI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Nibiru Chain (NIBI) -rahakkeen tiedot Nibiru Chain is an emerging Layer 1 blockchain, designed to empower both Web2 and Web3 developers. Nibiru offers a robust platform for building innovative applications and services, bridging the gap into blockchain development. Virallinen verkkosivusto: https://www.nibiru.fi Block Explorer: https://nibiru.explorers.guru/ Osta NIBI-rahaketta nyt!

Nibiru Chain (NIBI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Nibiru Chain (NIBI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 6.93M $ 6.93M $ 6.93M Kokonaistarjonta: $ 970.51M $ 970.51M $ 970.51M Kierrossa oleva tarjonta: $ 765.19M $ 765.19M $ 765.19M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 13.58M $ 13.58M $ 13.58M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.989 $ 0.989 $ 0.989 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00835135941009936 $ 0.00835135941009936 $ 0.00835135941009936 Nykyinen hinta: $ 0.009055 $ 0.009055 $ 0.009055 Lue lisää Nibiru Chain (NIBI) -rahakkeen hinnasta

Nibiru Chain (NIBI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Nibiru Chain (NIBI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä NIBI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NIBI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät NIBI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NIBI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka NIBI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Nibiru Chain (NIBI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita NIBI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan NIBI-rahakkeita MEXCistä nyt!

Nibiru Chain (NIBI) -rahakkeen hintahistoria NIBI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu NIBI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

NIBI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne NIBI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NIBI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso NIBI-rahakkeen hintaennuste nyt!

