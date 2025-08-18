Lisätietoja NIBI-rahakkeesta

Nibiru Chain-logo

Nibiru Chain – hinta (NIBI)

Reaaliaikainen Nibiru Chain (NIBI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:23:17 (UTC+8)

Nibiru Chain (NIBI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

Nibiru Chain (NIBI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.009269. Viimeisen 24 tunnin aikana NIBI on vaihdellut alimmillaan $ 0.009248 ja korkeimmillaan $ 0.0105 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NIBI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.9738086940154845, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00835135941009936.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NIBI on muuttunut -0.58% viimeisen tunnin aikana, -2.02% 24 tunnin aikana ja +10.45% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Nibiru Chain (NIBI) -rahakkeen markkinatiedot

Nibiru Chain-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 7.07M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 248.67K. NIBI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 762.29M ja sen kokonaistarjonta on 969218371.8122656. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 13.90M.

Nibiru Chain (NIBI) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Nibiru Chain-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00019109-2.02%
30 päivää$ -0.002781-23.08%
60 päivää$ -0.003511-27.48%
90 päivää$ -0.007081-43.31%
Nibiru Chain-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään NIBI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00019109 (-2.02%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Nibiru Chain 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.002781 (-23.08%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Nibiru Chain-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, NIBI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.003511 (-27.48%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Nibiru Chain-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.007081 (-43.31%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Nibiru Chain (NIBI)?

Tarkista Nibiru Chain-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Nibiru Chain (NIBI)

Nibiru Chain is an emerging Layer 1 blockchain, designed to empower both Web2 and Web3 developers. Nibiru offers a robust platform for building innovative applications and services, bridging the gap into blockchain development.

Nibiru Chain on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Nibiru Chain-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista NIBI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Nibiru Chain-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Nibiru Chain-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Nibiru Chain-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Nibiru Chain (NIBI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Nibiru Chain (NIBI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Nibiru Chain-rahakkeelle.

Tarkista Nibiru Chain-rahakkeen hintaennuste nyt!

Nibiru Chain (NIBI) -rahakkeen tokenomiikka

Nibiru Chain (NIBI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NIBI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Nibiru Chain (NIBI) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Nibiru Chain:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Nibiru Chain MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

NIBI paikallisiin valuuttoihin

Nibiru Chain-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Nibiru Chain toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Nibiru Chain-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Nibiru Chain”

Paljonko Nibiru Chain (NIBI) on arvoltaan tänään?
NIBI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.009269 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NIBI-USD-parin nykyinen hinta?
NIBI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.009269. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Nibiru Chain-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NIBI markkina-arvo on $ 7.07M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NIBI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NIBI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 762.29M USD.
Mikä oli NIBI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NIBI saavutti ATH-hinnaksi 0.9738086940154845 USD.
Mikä oli NIBI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NIBI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00835135941009936 USD.
Mikä on NIBI-rahakkeen treidausvolyymi?
NIBI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 248.67K USD.
Nouseeko NIBI tänä vuonna korkeammalle?
NIBI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NIBI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:23:17 (UTC+8)

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

