Gold Fever-logo

Gold Fever – hinta (NGL)

1NGL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

Reaaliaikainen Gold Fever (NGL) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:11:27 (UTC+8)

Gold Fever (NGL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

-10.55%

Gold Fever (NGL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00882. Viimeisen 24 tunnin aikana NGL on vaihdellut alimmillaan $ 0.00882 ja korkeimmillaan $ 0.00888 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NGL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 10.18414851647274, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.006298767142657136.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NGL on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, -0.44% 24 tunnin aikana ja -10.55% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Gold Fever (NGL) -rahakkeen markkinatiedot

Gold Fever-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 52.84. NGL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 54889138. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 484.12K.

Gold Fever (NGL) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Gold Fever-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0000399-0.44%
30 päivää$ -0.00456-34.09%
60 päivää$ -0.00118-11.80%
90 päivää$ -0.01057-54.52%
Gold Fever-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään NGL-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000399 (-0.44%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Gold Fever 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00456 (-34.09%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Gold Fever-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, NGL-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00118 (-11.80%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Gold Fever-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.01057 (-54.52%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Gold Fever (NGL)?

Tarkista Gold Fever-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Gold Fever (NGL)

Gold Fever is a thrilling survival MMORPG, fully owned by players, where they can mine and fight for $NGL in a fully decentralized economy driven by #CommercialNFTs owners. Gold Fever is also the creator of the commercial NFT, a new use case concept for NFTs - in-game businesses. They provide items and services for game players. You own them along with the revenue they generate.

Gold Fever on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Gold Fever-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista NGL-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Gold Fever-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Gold Fever-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Gold Fever-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Gold Fever (NGL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Gold Fever (NGL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Gold Fever-rahakkeelle.

Tarkista Gold Fever-rahakkeen hintaennuste nyt!

Gold Fever (NGL) -rahakkeen tokenomiikka

Gold Fever (NGL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NGL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Gold Fever (NGL) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Gold Fever:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Gold Fever MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

NGL paikallisiin valuuttoihin

Gold Fever-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Gold Fever toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Gold Fever-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Gold Fever”

Paljonko Gold Fever (NGL) on arvoltaan tänään?
NGL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00882 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NGL-USD-parin nykyinen hinta?
NGL -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00882. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Gold Fever-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NGL markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NGL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NGL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli NGL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NGL saavutti ATH-hinnaksi 10.18414851647274 USD.
Mikä oli NGL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NGL-rahakkeen ATL-hinta oli 0.006298767142657136 USD.
Mikä on NGL-rahakkeen treidausvolyymi?
NGL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 52.84 USD.
Nouseeko NGL tänä vuonna korkeammalle?
NGL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NGL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:11:27 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

