Naga Coin (NGC) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Naga Coin (NGC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Naga Coin (NGC) -rahakkeen tiedot Naga Coin (NGC) is a cryptocurrency that aims to become the one coin for social finance. Virallinen verkkosivusto: https://nagacoin.io Valkoinen paperi: https://docsend.com/view/srsg4zw Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x72dd4b6bd852a3aa172be4d6c5a6dbec588cf131 Osta NGC-rahaketta nyt!

Naga Coin (NGC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Naga Coin (NGC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 77.91M $ 77.91M $ 77.91M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 634.19K $ 634.19K $ 634.19K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.13 $ 0.13 $ 0.13 Kaikkien aikojen alin: $ 0.006163732939945345 $ 0.006163732939945345 $ 0.006163732939945345 Nykyinen hinta: $ 0.00814 $ 0.00814 $ 0.00814 Lue lisää Naga Coin (NGC) -rahakkeen hinnasta

Naga Coin (NGC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Naga Coin (NGC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä NGC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NGC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät NGC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NGC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka NGC-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Naga Coin (NGC) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita NGC-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan NGC-rahakkeita MEXCistä nyt!

Naga Coin (NGC) -rahakkeen hintahistoria NGC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu NGC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

NGC-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne NGC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NGC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso NGC-rahakkeen hintaennuste nyt!

