Naga Coin-logo

Naga Coin – hinta (NGC)

1NGC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00816
$0.00816$0.00816
+0.74%1D
USD
Reaaliaikainen Naga Coin (NGC) -hintakaavio
Naga Coin (NGC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00809
$ 0.00809$ 0.00809
24 h:n matalin
$ 0.0082
$ 0.0082$ 0.0082
24 h:n korkein

$ 0.00809
$ 0.00809$ 0.00809

$ 0.0082
$ 0.0082$ 0.0082

$ 4.334139823913574
$ 4.334139823913574$ 4.334139823913574

$ 0.006163732939945345
$ 0.006163732939945345$ 0.006163732939945345

+0.86%

+0.74%

+1.24%

+1.24%

Naga Coin (NGC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00816. Viimeisen 24 tunnin aikana NGC on vaihdellut alimmillaan $ 0.00809 ja korkeimmillaan $ 0.0082 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NGC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4.334139823913574, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.006163732939945345.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NGC on muuttunut +0.86% viimeisen tunnin aikana, +0.74% 24 tunnin aikana ja +1.24% viimeisten 7 päivän aikana.

Naga Coin (NGC) -rahakkeen markkinatiedot

No.5555

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 3.67K
$ 3.67K$ 3.67K

$ 635.75K
$ 635.75K$ 635.75K

0.00
0.00 0.00

77,910,266.157691
77,910,266.157691 77,910,266.157691

ETH

Naga Coin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 3.67K. NGC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 77910266.157691. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 635.75K.

Naga Coin (NGC) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Naga Coin-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0000599+0.74%
30 päivää$ -0.00309-27.47%
60 päivää$ -0.00806-49.70%
90 päivää$ -0.01088-57.15%
Naga Coin-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään NGC-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000599 (+0.74%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Naga Coin 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00309 (-27.47%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Naga Coin-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, NGC-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00806 (-49.70%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Naga Coin-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.01088 (-57.15%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Naga Coin (NGC)?

Tarkista Naga Coin-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Naga Coin (NGC)

Naga Coin (NGC) is a cryptocurrency that aims to become the one coin for social finance.

Naga Coin on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Naga Coin-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista NGC-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Naga Coin-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Naga Coin-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Naga Coin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Naga Coin (NGC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Naga Coin (NGC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Naga Coin-rahakkeelle.

Tarkista Naga Coin-rahakkeen hintaennuste nyt!

Naga Coin (NGC) -rahakkeen tokenomiikka

Naga Coin (NGC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NGC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Naga Coin (NGC) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Naga Coin:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Naga Coin MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

NGC paikallisiin valuuttoihin

1 Naga Coin(NGC) - VND
214.7304
1 Naga Coin(NGC) - AUD
A$0.012648
1 Naga Coin(NGC) - GBP
0.0060384
1 Naga Coin(NGC) - EUR
0.0070176
1 Naga Coin(NGC) - USD
$0.00816
1 Naga Coin(NGC) - MYR
RM0.0344352
1 Naga Coin(NGC) - TRY
0.3339888
1 Naga Coin(NGC) - JPY
¥1.20768
1 Naga Coin(NGC) - ARS
ARS$10.7086128
1 Naga Coin(NGC) - RUB
0.6574512
1 Naga Coin(NGC) - INR
0.7125312
1 Naga Coin(NGC) - IDR
Rp133.7704704
1 Naga Coin(NGC) - KRW
11.4285696
1 Naga Coin(NGC) - PHP
0.4664256
1 Naga Coin(NGC) - EGP
￡E.0.3955968
1 Naga Coin(NGC) - BRL
R$0.0446352
1 Naga Coin(NGC) - CAD
C$0.0112608
1 Naga Coin(NGC) - BDT
0.9924192
1 Naga Coin(NGC) - NGN
12.5344944
1 Naga Coin(NGC) - COP
$32.90316
1 Naga Coin(NGC) - ZAR
R.0.1445952
1 Naga Coin(NGC) - UAH
0.3360288
1 Naga Coin(NGC) - VES
Bs1.11792
1 Naga Coin(NGC) - CLP
$7.9152
1 Naga Coin(NGC) - PKR
Rs2.3004672
1 Naga Coin(NGC) - KZT
4.3846944
1 Naga Coin(NGC) - THB
฿0.2665056
1 Naga Coin(NGC) - TWD
NT$0.2487984
1 Naga Coin(NGC) - AED
د.إ0.0299472
1 Naga Coin(NGC) - CHF
Fr0.006528
1 Naga Coin(NGC) - HKD
HK$0.0637296
1 Naga Coin(NGC) - AMD
֏3.122832
1 Naga Coin(NGC) - MAD
.د.م0.0735216
1 Naga Coin(NGC) - MXN
$0.153
1 Naga Coin(NGC) - SAR
ريال0.0306
1 Naga Coin(NGC) - PLN
0.0298656
1 Naga Coin(NGC) - RON
лв0.0354144
1 Naga Coin(NGC) - SEK
kr0.0784176
1 Naga Coin(NGC) - BGN
лв0.0137088
1 Naga Coin(NGC) - HUF
Ft2.7840288
1 Naga Coin(NGC) - CZK
0.172584
1 Naga Coin(NGC) - KWD
د.ك0.0024888
1 Naga Coin(NGC) - ILS
0.0278256
1 Naga Coin(NGC) - AOA
Kz7.4793744
1 Naga Coin(NGC) - BHD
.د.ب0.00307632
1 Naga Coin(NGC) - BMD
$0.00816
1 Naga Coin(NGC) - DKK
kr0.0523872
1 Naga Coin(NGC) - HNL
L0.2145264
1 Naga Coin(NGC) - MUR
0.3731568
1 Naga Coin(NGC) - NAD
$0.1441872
1 Naga Coin(NGC) - NOK
kr0.0829872
1 Naga Coin(NGC) - NZD
$0.0139536
1 Naga Coin(NGC) - PAB
B/.0.00816
1 Naga Coin(NGC) - PGK
K0.0337824
1 Naga Coin(NGC) - QAR
ر.ق0.0297024
1 Naga Coin(NGC) - RSD
дин.0.8226912

Naga Coin-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Naga Coin toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Naga Coin-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Naga Coin”

Paljonko Naga Coin (NGC) on arvoltaan tänään?
NGC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00816 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NGC-USD-parin nykyinen hinta?
NGC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00816. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Naga Coin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NGC markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NGC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NGC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli NGC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NGC saavutti ATH-hinnaksi 4.334139823913574 USD.
Mikä oli NGC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NGC-rahakkeen ATL-hinta oli 0.006163732939945345 USD.
Mikä on NGC-rahakkeen treidausvolyymi?
NGC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 3.67K USD.
Nouseeko NGC tänä vuonna korkeammalle?
NGC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NGC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Naga Coin (NGC) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

