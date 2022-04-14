NFT Combining (NFTC) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu NFT Combining (NFTC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

NFT Combining (NFTC) -rahakkeen tiedot NFT Combining (NFTC) is the idea of using NFTs to create and run a real-world business that provides employment opportunity and cash flow. Virallinen verkkosivusto: https://www.nftcombining.com/ Valkoinen paperi: https://www.nftcombining.com/doc/NFTC-Whitepaper-v.1.0-Draft.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x563b7b186dd21b320d8f721c971b40b3d6d36113 Osta NFTC-rahaketta nyt!

NFT Combining (NFTC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu NFT Combining (NFTC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 810.00M $ 810.00M $ 810.00M Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 98.45K $ 98.45K $ 98.45K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.12999 $ 0.12999 $ 0.12999 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.00012154 $ 0.00012154 $ 0.00012154 Lue lisää NFT Combining (NFTC) -rahakkeen hinnasta

NFT Combining (NFTC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset NFT Combining (NFTC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä NFTC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NFTC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät NFTC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NFTC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka NFTC-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään NFT Combining (NFTC) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita NFTC-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan NFTC-rahakkeita MEXCistä nyt!

NFT Combining (NFTC) -rahakkeen hintahistoria NFTC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu NFTC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

NFTC-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne NFTC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NFTC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso NFTC-rahakkeen hintaennuste nyt!

