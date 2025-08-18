Lisätietoja NFTC-rahakkeesta

NFT Combining – hinta (NFTC)

$0.00011422
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen NFT Combining (NFTC) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:26:33 (UTC+8)

NFT Combining (NFTC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

$ 0.00011422
24 h:n matalin
24 h:n korkein

0.00%

0.00%

+1.78%

+1.78%

NFT Combining (NFTC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00011422. Viimeisen 24 tunnin aikana NFTC on vaihdellut alimmillaan $ 0.00011422 ja korkeimmillaan $ 0.00011422 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NFTC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NFTC on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja +1.78% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

NFT Combining (NFTC) -rahakkeen markkinatiedot

$ 92.52K
$ 92.52K$ 92.52K

810,000,000
810,000,000 810,000,000

BSC

NFT Combining-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 0.00. NFTC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 810000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 92.52K.

NFT Combining (NFTC) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän NFT Combining-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ -0.00005678-33.21%
60 päivää$ -0.00009348-45.01%
90 päivää$ -0.00022731-66.56%
NFT Combining-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään NFTC-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

NFT Combining 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00005678 (-33.21%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

NFT Combining-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, NFTC-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00009348 (-45.01%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

NFT Combining-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00022731 (-66.56%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle NFT Combining (NFTC)?

Tarkista NFT Combining-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on NFT Combining (NFTC)

NFT Combining (NFTC) is the idea of using NFTs to create and run a real-world business that provides employment opportunity and cash flow.

NFT Combining on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja NFT Combining-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista NFTC-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue NFT Combining-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään NFT Combining-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

NFT Combining-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon NFT Combining (NFTC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko NFT Combining (NFTC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita NFT Combining-rahakkeelle.

Tarkista NFT Combining-rahakkeen hintaennuste nyt!

NFT Combining (NFTC) -rahakkeen tokenomiikka

NFT Combining (NFTC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NFTC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

NFT Combining (NFTC) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa NFT Combining:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa NFT Combining MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

NFTC paikallisiin valuuttoihin

NFT Combining-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton NFT Combining toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen NFT Combining-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”NFT Combining”

Paljonko NFT Combining (NFTC) on arvoltaan tänään?
NFTC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00011422 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NFTC-USD-parin nykyinen hinta?
NFTC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00011422. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on NFT Combining-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NFTC markkina-arvo on -- USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NFTC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NFTC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- USD.
Mikä oli NFTC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NFTC saavutti ATH-hinnaksi -- USD.
Mikä oli NFTC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NFTC-rahakkeen ATL-hinta oli -- USD.
Mikä on NFTC-rahakkeen treidausvolyymi?
NFTC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 0.00 USD.
Nouseeko NFTC tänä vuonna korkeammalle?
NFTC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NFTC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
NFT Combining (NFTC) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

