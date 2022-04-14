NFT Ai (NFTAI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu NFT Ai (NFTAI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

NFT Ai (NFTAI) -rahakkeen tiedot NFTAi is an innovative Web3 platform that merges AI technology with NFTs to redefine digital ownership, creativity, and asset utility. Our mission is to make NFT creation, discovery, and trading more intelligent, accessible, and rewarding for users across all experience levels. Virallinen verkkosivusto: https://nftai.live/ Valkoinen paperi: https://nftai.live/whitepaper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/9qoWenJfm2mNohBhNtVoYEtYsaqvYvPioFrzoK2LZLnY Osta NFTAI-rahaketta nyt!

NFT Ai (NFTAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu NFT Ai (NFTAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 333.30K $ 333.30K $ 333.30K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0047 $ 0.0047 $ 0.0047 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.0003333 $ 0.0003333 $ 0.0003333 Lue lisää NFT Ai (NFTAI) -rahakkeen hinnasta

NFT Ai (NFTAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset NFT Ai (NFTAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä NFTAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NFTAI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät NFTAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NFTAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka NFTAI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään NFT Ai (NFTAI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita NFTAI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan NFTAI-rahakkeita MEXCistä nyt!

NFT Ai (NFTAI) -rahakkeen hintahistoria NFTAI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu NFTAI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

NFTAI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne NFTAI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NFTAI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso NFTAI-rahakkeen hintaennuste nyt!

