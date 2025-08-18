Lisätietoja NFTAI-rahakkeesta

NFT Ai-logo

NFT Ai – hinta (NFTAI)

1NFTAI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

-0.48%1D
USD
Reaaliaikainen NFT Ai (NFTAI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:26:26 (UTC+8)

NFT Ai (NFTAI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 h:n matalin
24 h:n korkein

-1.58%

-0.48%

-17.06%

-17.06%

NFT Ai (NFTAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0003307. Viimeisen 24 tunnin aikana NFTAI on vaihdellut alimmillaan $ 0.000291 ja korkeimmillaan $ 0.0003736 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NFTAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NFTAI on muuttunut -1.58% viimeisen tunnin aikana, -0.48% 24 tunnin aikana ja -17.06% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

NFT Ai (NFTAI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 55.73K
$ 55.73K$ 55.73K

$ 330.70K
$ 330.70K$ 330.70K

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOL

NFT Ai-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 55.73K. NFTAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 330.70K.

NFT Ai (NFTAI) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän NFT Ai-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000001595-0.48%
30 päivää$ -0.0016993-83.71%
60 päivää$ -0.0010963-76.83%
90 päivää$ -0.0016693-83.47%
NFT Ai-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään NFTAI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000001595 (-0.48%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

NFT Ai 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0016993 (-83.71%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

NFT Ai-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, NFTAI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0010963 (-76.83%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

NFT Ai-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0016693 (-83.47%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle NFT Ai (NFTAI)?

Tarkista NFT Ai-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on NFT Ai (NFTAI)

NFTAi is an innovative Web3 platform that merges AI technology with NFTs to redefine digital ownership, creativity, and asset utility. Our mission is to make NFT creation, discovery, and trading more intelligent, accessible, and rewarding for users across all experience levels.

NFT Ai on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja NFT Ai-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista NFTAI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue NFT Ai-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään NFT Ai-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

NFT Ai-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon NFT Ai (NFTAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko NFT Ai (NFTAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita NFT Ai-rahakkeelle.

Tarkista NFT Ai-rahakkeen hintaennuste nyt!

NFT Ai (NFTAI) -rahakkeen tokenomiikka

NFT Ai (NFTAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NFTAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

NFT Ai (NFTAI) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa NFT Ai:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa NFT Ai MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

NFTAI paikallisiin valuuttoihin

NFT Ai-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton NFT Ai toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen NFT Ai-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”NFT Ai”

Paljonko NFT Ai (NFTAI) on arvoltaan tänään?
NFTAI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0003307 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NFTAI-USD-parin nykyinen hinta?
NFTAI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0003307. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on NFT Ai-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NFTAI markkina-arvo on -- USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NFTAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NFTAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- USD.
Mikä oli NFTAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NFTAI saavutti ATH-hinnaksi -- USD.
Mikä oli NFTAI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NFTAI-rahakkeen ATL-hinta oli -- USD.
Mikä on NFTAI-rahakkeen treidausvolyymi?
NFTAI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 55.73K USD.
Nouseeko NFTAI tänä vuonna korkeammalle?
NFTAI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NFTAI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:26:26 (UTC+8)

NFT Ai (NFTAI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

