NFT (NFT) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu NFT (NFT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

NFT (NFT) -rahakkeen tiedot

APENFT Fund was born with the mission to register world-class artworks as NFTs on-chain. It is built on top of TRON, one of the world's top three public chains, and is powered by the world's largest distributed data storage system BitTorrent.

Virallinen verkkosivusto:
http://apenft.org/
Valkoinen paperi:
https://foundation.apenft.io/book/APENFT%20White%20Paper.pdf
Block Explorer:
https://tronscan.org/#/token20/TFczxzPhnThNSqr5by8tvxsdCFRRz6cPNq

NFT (NFT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu NFT (NFT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria.

Markkina-arvo:
--
----
Kokonaistarjonta:
$ 999.99T
$ 999.99T$ 999.99T
Kierrossa oleva tarjonta:
--
----
FDV (täysin laimennettu arvostus):
--
----
Kaikkien aikojen korkein:
--
----
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000000288884040432
$ 0.000000288884040432$ 0.000000288884040432
Nykyinen hinta:
--
----

NFT (NFT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

NFT (NFT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä NFT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NFT-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät NFT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NFT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka NFT-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään NFT (NFT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita NFT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

NFT (NFT) -rahakkeen hintahistoria

NFT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

NFT-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne NFT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NFT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.