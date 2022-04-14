Edu3Labs (NFE) -rahakkeen tokenomiikka

Edu3Labs (NFE) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Edu3Labs (NFE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Edu3Labs (NFE) -rahakkeen tiedot

Edu3Labs combines education and blockchain technology to create a platform where content creators, learners, and NFE token holders can all benefit. Edu3Labs is a new and innovative way to make learning more engaging and rewarding for everyone.

Virallinen verkkosivusto:
https://about.edu3labs.com/
Valkoinen paperi:
https://docs.edu3labs.com/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xf03ca04dd56d695a410f46f14fef4028b22fb79a

Edu3Labs (NFE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Edu3Labs (NFE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 104.91K
$ 104.91K
Kokonaistarjonta:
$ 899.60M
$ 899.60M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 104.38M
$ 104.38M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 904.59K
$ 904.59K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.37089
$ 0.37089
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00068463368763056
$ 0.00068463368763056
Nykyinen hinta:
$ 0.0010051
$ 0.0010051

Edu3Labs (NFE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Edu3Labs (NFE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä NFE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NFE-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät NFE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NFE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka NFE-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Edu3Labs (NFE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita NFE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Edu3Labs (NFE) -rahakkeen hintahistoria

NFE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

NFE-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne NFE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NFE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.