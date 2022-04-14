NEXD (NEXD) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu NEXD (NEXD) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

NEXD (NEXD) -rahakkeen tiedot NEXADE is an RWA protocol which avails stablecoin yields of up to 20% through institutional-grade portfolios of real-world trade finance assets. The onchain platform provides insured and risk-adjusted yield solutions attractive to institutional investors, stablecoin issuers, protocol treasuries and mass retail investors seeking real yield. Virallinen verkkosivusto: https://nexade.finance/ Valkoinen paperi: https://docsend.com/v/vb9rt/nexadewhitepaper Osta NEXD-rahaketta nyt!

NEXD (NEXD) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu NEXD (NEXD) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: -- -- -- Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): -- -- -- Kaikkien aikojen korkein: -- -- -- Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: -- -- -- Lue lisää NEXD (NEXD) -rahakkeen hinnasta

NEXD (NEXD) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset NEXD (NEXD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä NEXD-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NEXD-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät NEXD-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NEXD-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka NEXD-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään NEXD (NEXD) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita NEXD-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan NEXD-rahakkeita MEXCistä nyt!

NEXD (NEXD) -rahakkeen hintahistoria NEXD -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu NEXD-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

NEXD-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne NEXD-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NEXD-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso NEXD-rahakkeen hintaennuste nyt!

