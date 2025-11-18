NexAIPhone (NEXAIPHONE) -rahakkeen tokenomiikka

NexAIPhone (NEXAIPHONE) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu NexAIPhone (NEXAIPHONE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 07:08:58 (UTC+8)
NexAIPhone (NEXAIPHONE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu NexAIPhone (NEXAIPHONE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
--
----
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
--
----
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 1.68K
$ 1.68K$ 1.68K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 24.239
$ 24.239$ 24.239
Kaikkien aikojen alin:
--
----
Nykyinen hinta:
$ 0.000001683
$ 0.000001683$ 0.000001683

NexAIPhone (NEXAIPHONE) -rahakkeen tiedot

NexAI Phone Web3-native smartphone DePIN mining ready NFT-boosted Multi-chain wallet & DAO governance Earn while using.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.nexphone.pro/
Valkoinen paperi:
https://www.nexphone.pro/whitepaper.html
Block Explorer:
https://basescan.org/token/0xd60EF1a5C6dfB0818F72d1A6f6cC3eb33F6A7db8

NexAIPhone (NEXAIPHONE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

NexAIPhone (NEXAIPHONE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä NEXAIPHONE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NEXAIPHONE-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät NEXAIPHONE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NEXAIPHONE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka NEXAIPHONE-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään NexAIPhone (NEXAIPHONE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita NEXAIPHONE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

NexAIPhone (NEXAIPHONE) -rahakkeen hintahistoria

NEXAIPHONE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

NEXAIPHONE-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne NEXAIPHONE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NEXAIPHONE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

