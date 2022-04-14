NeuroWeb AI (NEURO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu NeuroWeb AI (NEURO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

NeuroWeb AI (NEURO) -rahakkeen tiedot NeuroWeb is a tailored L1 blockchain innovation hub for the OriginTrail Decentralized Knowledge Graph, secured by Polkadot and governed by the NeuroWeb community. Fueling the Knowledge economy via the Neuro utility token, it’s built for connectivity across the Ethereum and Polkadot ecosystems through EVM compatibility and the power of Substrate. Virallinen verkkosivusto: https://neuroweb.ai/ Valkoinen paperi: https://docs.neuroweb.ai/neuro-token Block Explorer: https://neuroweb.subscan.io/ Osta NEURO-rahaketta nyt!

NeuroWeb AI (NEURO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu NeuroWeb AI (NEURO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 548.75M $ 548.75M $ 548.75M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 18.50M $ 18.50M $ 18.50M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Kaikkien aikojen alin: $ 0.01079394860652428 $ 0.01079394860652428 $ 0.01079394860652428 Nykyinen hinta: $ 0.0185 $ 0.0185 $ 0.0185 Lue lisää NeuroWeb AI (NEURO) -rahakkeen hinnasta

NeuroWeb AI (NEURO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset NeuroWeb AI (NEURO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä NEURO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NEURO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät NEURO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NEURO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka NEURO-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään NeuroWeb AI (NEURO) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita NEURO-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan NEURO-rahakkeita MEXCistä nyt!

NeuroWeb AI (NEURO) -rahakkeen hintahistoria NEURO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu NEURO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

NEURO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne NEURO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NEURO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso NEURO-rahakkeen hintaennuste nyt!

