NeuroWeb AI (NEURO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.01694. Viimeisen 24 tunnin aikana NEURO on vaihdellut alimmillaan $ 0.01591 ja korkeimmillaan $ 0.0179 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NEURO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.2545440843600831, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01079394860652428.
Lyhyen aikavälin tuloksissa NEURO on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, -0.86% 24 tunnin aikana ja -9.99% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
NeuroWeb AI (NEURO) -rahakkeen markkinatiedot
No.4319
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 24.31K
$ 24.31K$ 24.31K
$ 16.94M
$ 16.94M$ 16.94M
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
548,749,977
548,749,977 548,749,977
0.00%
NEURO
NeuroWeb AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 24.31K. NEURO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 548749977. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 16.94M.
NeuroWeb AI (NEURO) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän NeuroWeb AI-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.0001487
-0.86%
30 päivää
$ -0.00417
-19.76%
60 päivää
$ +0.0021
+14.15%
90 päivää
$ -0.00389
-18.68%
NeuroWeb AI-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään NEURO-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0001487 (-0.86%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
NeuroWeb AI 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00417 (-19.76%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
NeuroWeb AI-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, NEURO-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0021 (+14.15%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
NeuroWeb AI-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00389 (-18.68%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle NeuroWeb AI (NEURO)?
NeuroWeb is a tailored L1 blockchain innovation hub for the OriginTrail Decentralized Knowledge Graph, secured by Polkadot and governed by the NeuroWeb community. Fueling the Knowledge economy via the Neuro utility token, it’s built for connectivity across the Ethereum and Polkadot ecosystems through EVM compatibility and the power of Substrate.
NeuroWeb AI on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja NeuroWeb AI-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista NEURO-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue NeuroWeb AI-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään NeuroWeb AI-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
NeuroWeb AI-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon NeuroWeb AI (NEURO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko NeuroWeb AI (NEURO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita NeuroWeb AI-rahakkeelle.
NeuroWeb AI (NEURO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NEURO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
NeuroWeb AI (NEURO) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa NeuroWeb AI:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa NeuroWeb AI MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.