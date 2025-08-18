Lisätietoja NEURO-rahakkeesta

NEURO-rahakkeen hintatiedot

NEURO-rahakkeen valkoinen paperi

NEURO-rahakkeen virallinen verkkosivusto

NEURO-rahakkeen tokenomiikka

NEURO-rahakkeen hintaennuste

NEURO-rahakkeen historia

NEURO-osto-opas

NEURO/fiat-valuuttamuunnin

NEURO-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

NeuroWeb AI-logo

NeuroWeb AI – hinta (NEURO)

1NEURO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.01694
$0.01694$0.01694
-0.87%1D
USD
Reaaliaikainen NeuroWeb AI (NEURO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:34:25 (UTC+8)

NeuroWeb AI (NEURO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.01591
$ 0.01591$ 0.01591
24 h:n matalin
$ 0.0179
$ 0.0179$ 0.0179
24 h:n korkein

$ 0.01591
$ 0.01591$ 0.01591

$ 0.0179
$ 0.0179$ 0.0179

$ 0.2545440843600831
$ 0.2545440843600831$ 0.2545440843600831

$ 0.01079394860652428
$ 0.01079394860652428$ 0.01079394860652428

0.00%

-0.86%

-9.99%

-9.99%

NeuroWeb AI (NEURO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.01694. Viimeisen 24 tunnin aikana NEURO on vaihdellut alimmillaan $ 0.01591 ja korkeimmillaan $ 0.0179 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NEURO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.2545440843600831, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01079394860652428.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NEURO on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, -0.86% 24 tunnin aikana ja -9.99% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

NeuroWeb AI (NEURO) -rahakkeen markkinatiedot

No.4319

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 24.31K
$ 24.31K$ 24.31K

$ 16.94M
$ 16.94M$ 16.94M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

548,749,977
548,749,977 548,749,977

0.00%

NEURO

NeuroWeb AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 24.31K. NEURO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 548749977. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 16.94M.

NeuroWeb AI (NEURO) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän NeuroWeb AI-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0001487-0.86%
30 päivää$ -0.00417-19.76%
60 päivää$ +0.0021+14.15%
90 päivää$ -0.00389-18.68%
NeuroWeb AI-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään NEURO-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0001487 (-0.86%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

NeuroWeb AI 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00417 (-19.76%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

NeuroWeb AI-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, NEURO-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0021 (+14.15%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

NeuroWeb AI-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00389 (-18.68%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle NeuroWeb AI (NEURO)?

Tarkista NeuroWeb AI-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on NeuroWeb AI (NEURO)

NeuroWeb is a tailored L1 blockchain innovation hub for the OriginTrail Decentralized Knowledge Graph, secured by Polkadot and governed by the NeuroWeb community. Fueling the Knowledge economy via the Neuro utility token, it’s built for connectivity across the Ethereum and Polkadot ecosystems through EVM compatibility and the power of Substrate.

NeuroWeb AI on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja NeuroWeb AI-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista NEURO-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue NeuroWeb AI-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään NeuroWeb AI-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

NeuroWeb AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon NeuroWeb AI (NEURO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko NeuroWeb AI (NEURO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita NeuroWeb AI-rahakkeelle.

Tarkista NeuroWeb AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

NeuroWeb AI (NEURO) -rahakkeen tokenomiikka

NeuroWeb AI (NEURO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NEURO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

NeuroWeb AI (NEURO) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa NeuroWeb AI:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa NeuroWeb AI MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

NEURO paikallisiin valuuttoihin

1 NeuroWeb AI(NEURO) - VND
445.7761
1 NeuroWeb AI(NEURO) - AUD
A$0.026257
1 NeuroWeb AI(NEURO) - GBP
0.0125356
1 NeuroWeb AI(NEURO) - EUR
0.0145684
1 NeuroWeb AI(NEURO) - USD
$0.01694
1 NeuroWeb AI(NEURO) - MYR
RM0.0714868
1 NeuroWeb AI(NEURO) - TRY
0.6947094
1 NeuroWeb AI(NEURO) - JPY
¥2.50712
1 NeuroWeb AI(NEURO) - ARS
ARS$22.2601764
1 NeuroWeb AI(NEURO) - RUB
1.3646864
1 NeuroWeb AI(NEURO) - INR
1.4786926
1 NeuroWeb AI(NEURO) - IDR
Rp277.7048736
1 NeuroWeb AI(NEURO) - KRW
23.692284
1 NeuroWeb AI(NEURO) - PHP
0.9687986
1 NeuroWeb AI(NEURO) - EGP
￡E.0.8212512
1 NeuroWeb AI(NEURO) - BRL
R$0.0926618
1 NeuroWeb AI(NEURO) - CAD
C$0.0235466
1 NeuroWeb AI(NEURO) - BDT
2.0602428
1 NeuroWeb AI(NEURO) - NGN
26.0615124
1 NeuroWeb AI(NEURO) - COP
$68.306315
1 NeuroWeb AI(NEURO) - ZAR
R.0.2996686
1 NeuroWeb AI(NEURO) - UAH
0.6975892
1 NeuroWeb AI(NEURO) - VES
Bs2.32078
1 NeuroWeb AI(NEURO) - CLP
$16.4318
1 NeuroWeb AI(NEURO) - PKR
Rs4.7933424
1 NeuroWeb AI(NEURO) - KZT
9.1025396
1 NeuroWeb AI(NEURO) - THB
฿0.5525828
1 NeuroWeb AI(NEURO) - TWD
NT$0.5171782
1 NeuroWeb AI(NEURO) - AED
د.إ0.0621698
1 NeuroWeb AI(NEURO) - CHF
Fr0.013552
1 NeuroWeb AI(NEURO) - HKD
HK$0.1323014
1 NeuroWeb AI(NEURO) - AMD
֏6.4953042
1 NeuroWeb AI(NEURO) - MAD
.د.م0.1526294
1 NeuroWeb AI(NEURO) - MXN
$0.317625
1 NeuroWeb AI(NEURO) - SAR
ريال0.063525
1 NeuroWeb AI(NEURO) - PLN
0.0620004
1 NeuroWeb AI(NEURO) - RON
лв0.073689
1 NeuroWeb AI(NEURO) - SEK
kr0.1629628
1 NeuroWeb AI(NEURO) - BGN
лв0.0284592
1 NeuroWeb AI(NEURO) - HUF
Ft5.7834854
1 NeuroWeb AI(NEURO) - CZK
0.3584504
1 NeuroWeb AI(NEURO) - KWD
د.ك0.0051667
1 NeuroWeb AI(NEURO) - ILS
0.057596
1 NeuroWeb AI(NEURO) - AOA
Kz15.4985754
1 NeuroWeb AI(NEURO) - BHD
.د.ب0.00638638
1 NeuroWeb AI(NEURO) - BMD
$0.01694
1 NeuroWeb AI(NEURO) - DKK
kr0.1089242
1 NeuroWeb AI(NEURO) - HNL
L0.4448444
1 NeuroWeb AI(NEURO) - MUR
0.7746662
1 NeuroWeb AI(NEURO) - NAD
$0.299838
1 NeuroWeb AI(NEURO) - NOK
kr0.1724492
1 NeuroWeb AI(NEURO) - NZD
$0.0289674
1 NeuroWeb AI(NEURO) - PAB
B/.0.01694
1 NeuroWeb AI(NEURO) - PGK
K0.0709786
1 NeuroWeb AI(NEURO) - QAR
ر.ق0.0616616
1 NeuroWeb AI(NEURO) - RSD
дин.1.7097542

NeuroWeb AI-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton NeuroWeb AI toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen NeuroWeb AI-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”NeuroWeb AI”

Paljonko NeuroWeb AI (NEURO) on arvoltaan tänään?
NEURO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01694 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NEURO-USD-parin nykyinen hinta?
NEURO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01694. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on NeuroWeb AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NEURO markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NEURO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NEURO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli NEURO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NEURO saavutti ATH-hinnaksi 0.2545440843600831 USD.
Mikä oli NEURO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NEURO-rahakkeen ATL-hinta oli 0.01079394860652428 USD.
Mikä on NEURO-rahakkeen treidausvolyymi?
NEURO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 24.31K USD.
Nouseeko NEURO tänä vuonna korkeammalle?
NEURO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NEURO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:34:25 (UTC+8)

NeuroWeb AI (NEURO) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

NEURO-USD-laskin

Summa

NEURO
NEURO
USD
USD

1 NEURO = 0.01694 USD

Treidaa NEURO-rahaketta

NEUROUSDT
$0.01694
$0.01694$0.01694
-0.86%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu