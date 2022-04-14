neur.sh (NEUR) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu neur.sh (NEUR) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

neur.sh (NEUR) -rahakkeen tiedot Neur is an open-source, full-stack application that brings together the power of LLM models and blockchain technology. Designed for the Solana ecosystem, Neur enables seamless interactions with DeFi protocols, NFTs, and much more through an intelligent interface. Virallinen verkkosivusto: https://neur.sh/ Valkoinen paperi: https://docs.neur.sh/ Block Explorer: https://solscan.io/token/3N2ETvNpPNAxhcaXgkhKoY1yDnQfs41Wnxsx5qNJpump Osta NEUR-rahaketta nyt!

neur.sh (NEUR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu neur.sh (NEUR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 894.11K $ 894.11K $ 894.11K Kokonaistarjonta: $ 999.44M $ 999.44M $ 999.44M Kierrossa oleva tarjonta: $ 916.94M $ 916.94M $ 916.94M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 974.56K $ 974.56K $ 974.56K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.08 $ 0.08 $ 0.08 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000612785356811499 $ 0.000612785356811499 $ 0.000612785356811499 Nykyinen hinta: $ 0.0009751 $ 0.0009751 $ 0.0009751 Lue lisää neur.sh (NEUR) -rahakkeen hinnasta

neur.sh (NEUR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset neur.sh (NEUR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä NEUR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NEUR-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät NEUR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NEUR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka NEUR-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään neur.sh (NEUR) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita NEUR-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan NEUR-rahakkeita MEXCistä nyt!

neur.sh (NEUR) -rahakkeen hintahistoria NEUR -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu NEUR-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

NEUR-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne NEUR-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NEUR-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso NEUR-rahakkeen hintaennuste nyt!

