NEIRO ETH (NEIROETH) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu NEIRO ETH (NEIROETH) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

NEIRO ETH (NEIROETH) -rahakkeen tiedot NEIRO ETH is a meme coin on the Ethereum chain, and the token name is NEIROETH. Virallinen verkkosivusto: https://Neirocoin.com Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xee2a03aa6dacf51c18679c516ad5283d8e7c2637?__cf_chl_rt_tk=uxDhbrWnV3BoYJiotpxyxTz9p7BfWRFeB9Mpxo3NJBk-1722196764-0.0.1.1-4159 Osta NEIROETH-rahaketta nyt!

NEIRO ETH (NEIROETH) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu NEIRO ETH (NEIROETH) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 123.59M $ 123.59M $ 123.59M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 123.59M $ 123.59M $ 123.59M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.296 $ 0.296 $ 0.296 Kaikkien aikojen alin: $ 0.003297134910793924 $ 0.003297134910793924 $ 0.003297134910793924 Nykyinen hinta: $ 0.12359 $ 0.12359 $ 0.12359 Lue lisää NEIRO ETH (NEIROETH) -rahakkeen hinnasta

NEIRO ETH (NEIROETH) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset NEIRO ETH (NEIROETH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä NEIROETH-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NEIROETH-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät NEIROETH-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NEIROETH-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka NEIROETH-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään NEIRO ETH (NEIROETH) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita NEIROETH-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan NEIROETH-rahakkeita MEXCistä nyt!

NEIRO ETH (NEIROETH) -rahakkeen hintahistoria NEIROETH -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu NEIROETH-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

NEIROETH-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne NEIROETH-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NEIROETH-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso NEIROETH-rahakkeen hintaennuste nyt!

