NEIRO ETH-logo

NEIRO ETH – hinta (NEIROETH)

1NEIROETH - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.10908
+2.32%1D
USD
Reaaliaikainen NEIRO ETH (NEIROETH) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:33:54 (UTC+8)

NEIRO ETH (NEIROETH) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.10529
24 h:n matalin
$ 0.12298
24 h:n korkein

$ 0.10529
$ 0.12298
$ 0.2986456942576995
$ 0.003297134910793924
+1.90%

+2.32%

-6.31%

-6.31%

NEIRO ETH (NEIROETH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.10904. Viimeisen 24 tunnin aikana NEIROETH on vaihdellut alimmillaan $ 0.10529 ja korkeimmillaan $ 0.12298 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NEIROETH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.2986456942576995, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.003297134910793924.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NEIROETH on muuttunut +1.90% viimeisen tunnin aikana, +2.32% 24 tunnin aikana ja -6.31% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

NEIRO ETH (NEIROETH) -rahakkeen markkinatiedot

No.333

$ 109.04M
$ 83.91K
$ 109.04M
1.00B
1,000,000,000
1,000,000,000
100.00%

ETH

NEIRO ETH-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 109.04M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 83.91K. NEIROETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 109.04M.

NEIRO ETH (NEIROETH) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän NEIRO ETH-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0024733+2.32%
30 päivää$ -0.02221-16.93%
60 päivää$ +0.02721+33.25%
90 päivää$ +0.03518+47.63%
NEIRO ETH-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään NEIROETH-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0024733 (+2.32%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

NEIRO ETH 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.02221 (-16.93%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

NEIRO ETH-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, NEIROETH-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.02721 (+33.25%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

NEIRO ETH-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.03518 (+47.63%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle NEIRO ETH (NEIROETH)?

Tarkista NEIRO ETH-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on NEIRO ETH (NEIROETH)

NEIRO ETH is a meme coin on the Ethereum chain, and the token name is NEIROETH.

NEIRO ETH on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja NEIRO ETH-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista NEIROETH-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue NEIRO ETH-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään NEIRO ETH-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

NEIRO ETH-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon NEIRO ETH (NEIROETH) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko NEIRO ETH (NEIROETH) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita NEIRO ETH-rahakkeelle.

Tarkista NEIRO ETH-rahakkeen hintaennuste nyt!

NEIRO ETH (NEIROETH) -rahakkeen tokenomiikka

NEIRO ETH (NEIROETH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NEIROETH-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

NEIRO ETH (NEIROETH) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa NEIRO ETH:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa NEIRO ETH MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

NEIROETH paikallisiin valuuttoihin

1 NEIRO ETH(NEIROETH) - VND
2,869.3876
1 NEIRO ETH(NEIROETH) - AUD
A$0.169012
1 NEIRO ETH(NEIROETH) - GBP
0.0806896
1 NEIRO ETH(NEIROETH) - EUR
0.0937744
1 NEIRO ETH(NEIROETH) - USD
$0.10904
1 NEIRO ETH(NEIROETH) - MYR
RM0.4601488
1 NEIRO ETH(NEIROETH) - TRY
4.4717304
1 NEIRO ETH(NEIROETH) - JPY
¥16.13792
1 NEIRO ETH(NEIROETH) - ARS
ARS$143.2851024
1 NEIRO ETH(NEIROETH) - RUB
8.7842624
1 NEIRO ETH(NEIROETH) - INR
9.5181016
1 NEIRO ETH(NEIROETH) - IDR
Rp1,787.5406976
1 NEIRO ETH(NEIROETH) - KRW
152.503344
1 NEIRO ETH(NEIROETH) - PHP
6.2359976
1 NEIRO ETH(NEIROETH) - EGP
￡E.5.2862592
1 NEIRO ETH(NEIROETH) - BRL
R$0.5964488
1 NEIRO ETH(NEIROETH) - CAD
C$0.1515656
1 NEIRO ETH(NEIROETH) - BDT
13.2614448
1 NEIRO ETH(NEIROETH) - NGN
167.7536784
1 NEIRO ETH(NEIROETH) - COP
$439.67654
1 NEIRO ETH(NEIROETH) - ZAR
R.1.9289176
1 NEIRO ETH(NEIROETH) - UAH
4.4902672
1 NEIRO ETH(NEIROETH) - VES
Bs14.93848
1 NEIRO ETH(NEIROETH) - CLP
$105.7688
1 NEIRO ETH(NEIROETH) - PKR
Rs30.8539584
1 NEIRO ETH(NEIROETH) - KZT
58.5915536
1 NEIRO ETH(NEIROETH) - THB
฿3.5568848
1 NEIRO ETH(NEIROETH) - TWD
NT$3.3289912
1 NEIRO ETH(NEIROETH) - AED
د.إ0.4001768
1 NEIRO ETH(NEIROETH) - CHF
Fr0.087232
1 NEIRO ETH(NEIROETH) - HKD
HK$0.8516024
1 NEIRO ETH(NEIROETH) - AMD
֏41.8092072
1 NEIRO ETH(NEIROETH) - MAD
.د.م0.9824504
1 NEIRO ETH(NEIROETH) - MXN
$2.0445
1 NEIRO ETH(NEIROETH) - SAR
ريال0.4089
1 NEIRO ETH(NEIROETH) - PLN
0.3990864
1 NEIRO ETH(NEIROETH) - RON
лв0.474324
1 NEIRO ETH(NEIROETH) - SEK
kr1.0489648
1 NEIRO ETH(NEIROETH) - BGN
лв0.1831872
1 NEIRO ETH(NEIROETH) - HUF
Ft37.2273464
1 NEIRO ETH(NEIROETH) - CZK
2.3072864
1 NEIRO ETH(NEIROETH) - KWD
د.ك0.0332572
1 NEIRO ETH(NEIROETH) - ILS
0.370736
1 NEIRO ETH(NEIROETH) - AOA
Kz99.7617864
1 NEIRO ETH(NEIROETH) - BHD
.د.ب0.04110808
1 NEIRO ETH(NEIROETH) - BMD
$0.10904
1 NEIRO ETH(NEIROETH) - DKK
kr0.7011272
1 NEIRO ETH(NEIROETH) - HNL
L2.8633904
1 NEIRO ETH(NEIROETH) - MUR
4.9863992
1 NEIRO ETH(NEIROETH) - NAD
$1.930008
1 NEIRO ETH(NEIROETH) - NOK
kr1.1100272
1 NEIRO ETH(NEIROETH) - NZD
$0.1864584
1 NEIRO ETH(NEIROETH) - PAB
B/.0.10904
1 NEIRO ETH(NEIROETH) - PGK
K0.4568776
1 NEIRO ETH(NEIROETH) - QAR
ر.ق0.3969056
1 NEIRO ETH(NEIROETH) - RSD
дин.11.0054072

NEIRO ETH-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton NEIRO ETH toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen NEIRO ETH-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”NEIRO ETH”

Paljonko NEIRO ETH (NEIROETH) on arvoltaan tänään?
NEIROETH-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.10904 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NEIROETH-USD-parin nykyinen hinta?
NEIROETH -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.10904. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on NEIRO ETH-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NEIROETH markkina-arvo on $ 109.04M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NEIROETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NEIROETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli NEIROETH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NEIROETH saavutti ATH-hinnaksi 0.2986456942576995 USD.
Mikä oli NEIROETH-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NEIROETH-rahakkeen ATL-hinta oli 0.003297134910793924 USD.
Mikä on NEIROETH-rahakkeen treidausvolyymi?
NEIROETH-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 83.91K USD.
Nouseeko NEIROETH tänä vuonna korkeammalle?
NEIROETH saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NEIROETH-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
NEIRO ETH (NEIROETH) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

