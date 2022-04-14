First Neiro on ETH (NEIROCTO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu First Neiro on ETH (NEIROCTO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

First Neiro on ETH (NEIROCTO) -rahakkeen tiedot Neiro is like the little sister to Doge and the heir to her legacy. Adopted by the same woman that once owned Kabosu (the dog behind the Doge meme), Neiro carries forward the true spirit of memecoins and internet culture. Our Neiro was the first to deploy on Ethereum, and captured attention from Vitalik Buterin himself on August 4th, 2024, at 11:59:59pm UTC, the precise moment of the New Moon. Virallinen verkkosivusto: https://www.neiroeth.io/ Block Explorer: https://solscan.io/token/FkmodwcM4YULTKLNMo7VHs4HLPvm8iBVLJHTj9YhMr9h Osta NEIROCTO-rahaketta nyt!

First Neiro on ETH (NEIROCTO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu First Neiro on ETH (NEIROCTO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 163.58M $ 163.58M $ 163.58M Kokonaistarjonta: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Kierrossa oleva tarjonta: $ 420.68B $ 420.68B $ 420.68B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 163.58M $ 163.58M $ 163.58M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00310081 $ 0.00310081 $ 0.00310081 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000002433929875167 $ 0.000002433929875167 $ 0.000002433929875167 Nykyinen hinta: $ 0.00038884 $ 0.00038884 $ 0.00038884 Lue lisää First Neiro on ETH (NEIROCTO) -rahakkeen hinnasta

First Neiro on ETH (NEIROCTO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset First Neiro on ETH (NEIROCTO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä NEIROCTO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NEIROCTO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät NEIROCTO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NEIROCTO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka NEIROCTO-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään First Neiro on ETH (NEIROCTO) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita NEIROCTO-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan NEIROCTO-rahakkeita MEXCistä nyt!

First Neiro on ETH (NEIROCTO) -rahakkeen hintahistoria NEIROCTO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu NEIROCTO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

NEIROCTO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne NEIROCTO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NEIROCTO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso NEIROCTO-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!