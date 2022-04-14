Neurashi (NEI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Neurashi (NEI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Neurashi (NEI) -rahakkeen tiedot Neurashi is a cutting-edge AI blockchain framework that brings together the power of artificial intelligence and blockchain infrastructure. It uses a crypto-economic incentive system to foster trust and credibility, and it is designed to address inherent faults in global AI systems with transparency and objectivity. Virallinen verkkosivusto: https://neurashi.com/ Valkoinen paperi: https://neurashi.com/whitepaper/ Block Explorer: https://solscan.io/token/FrQNn7xSTQWdv3SC8stZfT76QeWgvFWVQtCJhdGVjHJK Osta NEI-rahaketta nyt!

Neurashi (NEI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Neurashi (NEI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 512.92K $ 512.92K $ 512.92K Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 274.73M $ 274.73M $ 274.73M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.87M $ 1.87M $ 1.87M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.03864 $ 0.03864 $ 0.03864 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000406390166880781 $ 0.000406390166880781 $ 0.000406390166880781 Nykyinen hinta: $ 0.001867 $ 0.001867 $ 0.001867 Lue lisää Neurashi (NEI) -rahakkeen hinnasta

Neurashi (NEI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Neurashi (NEI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä NEI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NEI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät NEI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NEI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka NEI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Neurashi (NEI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita NEI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan NEI-rahakkeita MEXCistä nyt!

Neurashi (NEI) -rahakkeen hintahistoria NEI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu NEI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

NEI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne NEI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NEI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso NEI-rahakkeen hintaennuste nyt!

