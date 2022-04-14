NEBL (NEBL) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu NEBL (NEBL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

NEBL (NEBL) -rahakkeen tiedot Neblio is a distributed, high performance blockchain platform built for Enterprise & Industry 4.0 applications and services. Virallinen verkkosivusto: https://nebl.io/ Valkoinen paperi: https://nebl.io/wp-content/uploads/2019/06/NeblioWhitepaper.pdf Block Explorer: http://explorer.nebl.io/ Osta NEBL-rahaketta nyt!

NEBL (NEBL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu NEBL (NEBL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 128.88K $ 128.88K $ 128.88K Kokonaistarjonta: $ 20.94M $ 20.94M $ 20.94M Kierrossa oleva tarjonta: $ 20.94M $ 20.94M $ 20.94M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 128.88K $ 128.88K $ 128.88K Kaikkien aikojen korkein: $ 3.757 $ 3.757 $ 3.757 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000122058148122637 $ 0.000122058148122637 $ 0.000122058148122637 Nykyinen hinta: $ 0.006155 $ 0.006155 $ 0.006155 Lue lisää NEBL (NEBL) -rahakkeen hinnasta

NEBL (NEBL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset NEBL (NEBL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä NEBL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NEBL-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät NEBL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NEBL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka NEBL-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään NEBL (NEBL) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita NEBL-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan NEBL-rahakkeita MEXCistä nyt!

NEBL (NEBL) -rahakkeen hintahistoria NEBL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu NEBL-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

NEBL-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne NEBL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NEBL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso NEBL-rahakkeen hintaennuste nyt!

