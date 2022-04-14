NeurochainAI (NCN) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu NeurochainAI (NCN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

NeurochainAI (NCN) -rahakkeen tiedot NeurochainAI is revolutionizing the AI compute market with a consumer-grade hardware DePIN and innovation in AI model optimization to enable the AI-driven digital world. It is tapping into a $1.8T AI market by providing developers and SMBs with all the tools required to efficiently build, deploy, and run AI dApps under one platform: DePIN, Community-powered data collection & validation, Marketplace of quantized AI models, Interoperability tools, dApp Store. Virallinen verkkosivusto: https://neurochain.ai Valkoinen paperi: https://docs.neurochain.ai Block Explorer: https://ncnscan.com Osta NCN-rahaketta nyt!

NeurochainAI (NCN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu NeurochainAI (NCN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 231.29K $ 231.29K $ 231.29K Kokonaistarjonta: $ 450.00M $ 450.00M $ 450.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 272.75M $ 272.75M $ 272.75M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.54M $ 2.54M $ 2.54M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0825 $ 0.0825 $ 0.0825 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000418256097111521 $ 0.000418256097111521 $ 0.000418256097111521 Nykyinen hinta: $ 0.000848 $ 0.000848 $ 0.000848 Lue lisää NeurochainAI (NCN) -rahakkeen hinnasta

NeurochainAI (NCN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset NeurochainAI (NCN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä NCN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NCN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät NCN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NCN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

