nuco.cloud (NCDT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu nuco.cloud (NCDT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

nuco.cloud (NCDT) -rahakkeen tiedot nuco.cloud revolutionizes cloud computing through UC Berkeley's BOINC technology, integrating various data centers and launching nuco.cloud SKYNET, the first decentralized mesh hyperscaler. The offerings, which include nuco.cloud SKYNET, GO, PRO, & CUSTOM, address a broad range of computational requirements, providing a 70-90% cost advantage over AWS. With endorsements from BAFA and DLR "DigitalJetzt" grants, nuco.cloud also assists clients in obtaining public funding. Upcoming staking opportunities are also anticipated. Further details: https://nuco.cloud/overview Virallinen verkkosivusto: https://nuco.cloud/ Valkoinen paperi: https://nuco.cloud/whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xe0c8b298db4cffe05d1bea0bb1ba414522b33c1b Osta NCDT-rahaketta nyt!

nuco.cloud (NCDT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu nuco.cloud (NCDT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 2.09M $ 2.09M $ 2.09M Kokonaistarjonta: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.09M $ 2.09M $ 2.09M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.4036 $ 1.4036 $ 1.4036 Kaikkien aikojen alin: $ 0 $ 0 $ 0 Nykyinen hinta: $ 0.0418 $ 0.0418 $ 0.0418 Lue lisää nuco.cloud (NCDT) -rahakkeen hinnasta

nuco.cloud (NCDT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset nuco.cloud (NCDT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä NCDT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NCDT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät NCDT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NCDT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka NCDT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään nuco.cloud (NCDT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita NCDT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan NCDT-rahakkeita MEXCistä nyt!

nuco.cloud (NCDT) -rahakkeen hintahistoria NCDT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu NCDT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

NCDT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne NCDT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NCDT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso NCDT-rahakkeen hintaennuste nyt!

