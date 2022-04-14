NAWS.AI (NAWS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu NAWS.AI (NAWS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

NAWS.AI (NAWS) -rahakkeen tiedot NAWS is a no-code platform for users to sell Web2, Web3 content, and DePIN vouchers. The P2P Crypto Payment system uses DEX AI aggregators for secure, low-cost payments, allowing users to choose tokens for transactions. Foundations and projects can onboard their tokens to grow their ecosystems. NAWS Quest rewards user activity with points convertible to tokens. NAWS tokens are used for content purchases, reducing transaction fees and subscriptions. As market share grows, token supply decreases. Liquidity pools with partner coins enhance liquidity and expand NAWS' influence in the crypto market. Virallinen verkkosivusto: NAWS.AI Valkoinen paperi: https://drive.google.com/file/d/17Tenv4GwnRvx0PQaXm-q25NJp_EhIAg4/view?usp=sharing Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x726a54e04f394b6e44e58a2d7cb0fec61361d10e Osta NAWS-rahaketta nyt!

NAWS.AI (NAWS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu NAWS.AI (NAWS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 4.50M $ 4.50M $ 4.50M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.002701 $ 0.002701 $ 0.002701 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000080572106903211 $ 0.000080572106903211 $ 0.000080572106903211 Nykyinen hinta: $ 0.00045013 $ 0.00045013 $ 0.00045013 Lue lisää NAWS.AI (NAWS) -rahakkeen hinnasta

NAWS.AI (NAWS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset NAWS.AI (NAWS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä NAWS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NAWS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät NAWS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NAWS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka NAWS-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään NAWS.AI (NAWS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita NAWS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan NAWS-rahakkeita MEXCistä nyt!

NAWS.AI (NAWS) -rahakkeen hintahistoria NAWS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu NAWS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

NAWS-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne NAWS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NAWS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso NAWS-rahakkeen hintaennuste nyt!

