NAVI Protocol (NAVX) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu NAVI Protocol (NAVX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

NAVI Protocol (NAVX) -rahakkeen tiedot NAVI Protocol is the most trusted DeFi infrastructure on Sui with the leading Lending + LSDeFi platforms. Co-led by OKX Ventures, Hashed, and Dao5. NAVI Protocol has 220m TVL and 800k users since its launch. Virallinen verkkosivusto: https://www.naviprotocol.io/ Valkoinen paperi: https://naviprotocol.gitbook.io/navi-protocol-developer-docs/ Block Explorer: https://suivision.xyz/coin/0xa99b8952d4f7d947ea77fe0ecdcc9e5fc0bcab2841d6e2a5aa00c3044e5544b5::navx::NAVX Osta NAVX-rahaketta nyt!

NAVI Protocol (NAVX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu NAVI Protocol (NAVX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 24.33M Kokonaistarjonta: $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 589.46M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 41.28M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.2849 Kaikkien aikojen alin: $ 0.029139384042176107 Nykyinen hinta: $ 0.04128 Lue lisää NAVI Protocol (NAVX) -rahakkeen hinnasta

NAVI Protocol (NAVX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset NAVI Protocol (NAVX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä NAVX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NAVX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät NAVX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NAVX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka NAVX-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään NAVI Protocol (NAVX) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita NAVX-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan NAVX-rahakkeita MEXCistä nyt!

NAVI Protocol (NAVX) -rahakkeen hintahistoria NAVX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu NAVX-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

NAVX-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne NAVX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NAVX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso NAVX-rahakkeen hintaennuste nyt!

