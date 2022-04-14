Atlas Navi (NAVI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Atlas Navi (NAVI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Atlas Navi (NAVI) -rahakkeen tiedot Atlas Navi is the first Drive to Earn navigation app that uses A.I. and the smartphone camera to avoid traffic by detecting road conditions (closures, road work, potholes), accidents, traffic in each lane, available parking spaces, police vehicles and rerouting drivers. It features licensed 3D NFT vehicles and a Drive to Earn mechanism rewarding users for each mile driven. Atlas Navi has reached 750,000 downloads on iOS and Android over the past 2 years, with over 150,000 daily active users driving over 5,000,000 MILEs per day. With mass adoption and great utility for the token, Atlas Navi is one of the fastest-growing WEB3 app, revolutionising the navigation app space with A.I. and DePin hardware devices. Virallinen verkkosivusto: https://www.atlasnavi.com/ Valkoinen paperi: https://drive.google.com/file/d/1BKXagl3J7g7oU7c6wJnJs9Ypy81_Z3bd/view Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xFc1C93a2507975E98b9d0E9260Ded61A00152BF1 Osta NAVI-rahaketta nyt!

Atlas Navi (NAVI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Atlas Navi (NAVI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 6.81M $ 6.81M $ 6.81M Kokonaistarjonta: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 161.71M $ 161.71M $ 161.71M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 12.63M $ 12.63M $ 12.63M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.75 $ 0.75 $ 0.75 Kaikkien aikojen alin: $ 0.014185779862416587 $ 0.014185779862416587 $ 0.014185779862416587 Nykyinen hinta: $ 0.0421 $ 0.0421 $ 0.0421 Lue lisää Atlas Navi (NAVI) -rahakkeen hinnasta

Atlas Navi (NAVI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Atlas Navi (NAVI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä NAVI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NAVI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät NAVI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NAVI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka NAVI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Atlas Navi (NAVI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita NAVI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan NAVI-rahakkeita MEXCistä nyt!

Atlas Navi (NAVI) -rahakkeen hintahistoria NAVI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu NAVI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

NAVI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne NAVI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NAVI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso NAVI-rahakkeen hintaennuste nyt!

