Lisätietoja NAV-rahakkeesta

NAV-rahakkeen hintatiedot

NAV-rahakkeen valkoinen paperi

NAV-rahakkeen virallinen verkkosivusto

NAV-rahakkeen tokenomiikka

NAV-rahakkeen hintaennuste

NAV-rahakkeen historia

NAV-osto-opas

NAV/fiat-valuuttamuunnin

NAV-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Navcoin-logo

Navcoin – hinta (NAV)

1NAV - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.04652
$0.04652$0.04652
+0.02%1D
USD
Reaaliaikainen Navcoin (NAV) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:33:38 (UTC+8)

Navcoin (NAV) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.04616
$ 0.04616$ 0.04616
24 h:n matalin
$ 0.04789
$ 0.04789$ 0.04789
24 h:n korkein

$ 0.04616
$ 0.04616$ 0.04616

$ 0.04789
$ 0.04789$ 0.04789

$ 5.530200004577637
$ 5.530200004577637$ 5.530200004577637

$ 0.00051073101349175
$ 0.00051073101349175$ 0.00051073101349175

-0.31%

+0.02%

-3.53%

-3.53%

Navcoin (NAV) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.04652. Viimeisen 24 tunnin aikana NAV on vaihdellut alimmillaan $ 0.04616 ja korkeimmillaan $ 0.04789 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NAV-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 5.530200004577637, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00051073101349175.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NAV on muuttunut -0.31% viimeisen tunnin aikana, +0.02% 24 tunnin aikana ja -3.53% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Navcoin (NAV) -rahakkeen markkinatiedot

No.4346

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 54.12K
$ 54.12K$ 54.12K

$ 3.58M
$ 3.58M$ 3.58M

0.00
0.00 0.00

76,939,361.4888581
76,939,361.4888581 76,939,361.4888581

NAV

Navcoin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.12K. NAV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 76939361.4888581. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.58M.

Navcoin (NAV) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Navcoin-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0000093+0.02%
30 päivää$ -0.00268-5.45%
60 päivää$ +0.02459+112.12%
90 päivää$ +0.02143+85.41%
Navcoin-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään NAV-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000093 (+0.02%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Navcoin 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00268 (-5.45%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Navcoin-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, NAV-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.02459 (+112.12%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Navcoin-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.02143 (+85.41%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Navcoin (NAV)?

Tarkista Navcoin-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Navcoin (NAV)

Navcoin, launched in 2014, is an open-sourced digital currency offering fast and reliable payments with innovative technological and privacy features. Storing coins on a Navcoin wallet allows for making public or private transactions, earning rewards through staking (for network validation) or mixing coins (for privacy enhancement), and having a vote in project proposals. Unique to Navcoin's cryptosystem is that public NAV coins can be converted 1:1 to xNAV, the revolutionary privacy coin that guarantees untraceable transactions. Additionally, Navcoin has launched wNAV, a wrapped representation of NAV, that can be used in ecosystems such as Ethereum and Binance Smart Chain (BSC).

Navcoin on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Navcoin-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista NAV-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Navcoin-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Navcoin-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Navcoin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Navcoin (NAV) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Navcoin (NAV) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Navcoin-rahakkeelle.

Tarkista Navcoin-rahakkeen hintaennuste nyt!

Navcoin (NAV) -rahakkeen tokenomiikka

Navcoin (NAV) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NAV-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Navcoin (NAV) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Navcoin:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Navcoin MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

NAV paikallisiin valuuttoihin

1 Navcoin(NAV) - VND
1,224.1738
1 Navcoin(NAV) - AUD
A$0.072106
1 Navcoin(NAV) - GBP
0.0344248
1 Navcoin(NAV) - EUR
0.0400072
1 Navcoin(NAV) - USD
$0.04652
1 Navcoin(NAV) - MYR
RM0.1963144
1 Navcoin(NAV) - TRY
1.9077852
1 Navcoin(NAV) - JPY
¥6.88496
1 Navcoin(NAV) - ARS
ARS$61.1300712
1 Navcoin(NAV) - RUB
3.7476512
1 Navcoin(NAV) - INR
4.0607308
1 Navcoin(NAV) - IDR
Rp762.6228288
1 Navcoin(NAV) - KRW
65.062872
1 Navcoin(NAV) - PHP
2.6604788
1 Navcoin(NAV) - EGP
￡E.2.2552896
1 Navcoin(NAV) - BRL
R$0.2544644
1 Navcoin(NAV) - CAD
C$0.0646628
1 Navcoin(NAV) - BDT
5.6577624
1 Navcoin(NAV) - NGN
71.5691592
1 Navcoin(NAV) - COP
$187.58027
1 Navcoin(NAV) - ZAR
R.0.8229388
1 Navcoin(NAV) - UAH
1.9156936
1 Navcoin(NAV) - VES
Bs6.37324
1 Navcoin(NAV) - CLP
$45.1244
1 Navcoin(NAV) - PKR
Rs13.1632992
1 Navcoin(NAV) - KZT
24.9970568
1 Navcoin(NAV) - THB
฿1.5174824
1 Navcoin(NAV) - TWD
NT$1.4202556
1 Navcoin(NAV) - AED
د.إ0.1707284
1 Navcoin(NAV) - CHF
Fr0.037216
1 Navcoin(NAV) - HKD
HK$0.3633212
1 Navcoin(NAV) - AMD
֏17.8371636
1 Navcoin(NAV) - MAD
.د.م0.4191452
1 Navcoin(NAV) - MXN
$0.87225
1 Navcoin(NAV) - SAR
ريال0.17445
1 Navcoin(NAV) - PLN
0.1702632
1 Navcoin(NAV) - RON
лв0.202362
1 Navcoin(NAV) - SEK
kr0.4475224
1 Navcoin(NAV) - BGN
лв0.0781536
1 Navcoin(NAV) - HUF
Ft15.8823932
1 Navcoin(NAV) - CZK
0.9843632
1 Navcoin(NAV) - KWD
د.ك0.0141886
1 Navcoin(NAV) - ILS
0.158168
1 Navcoin(NAV) - AOA
Kz42.5616132
1 Navcoin(NAV) - BHD
.د.ب0.01753804
1 Navcoin(NAV) - BMD
$0.04652
1 Navcoin(NAV) - DKK
kr0.2991236
1 Navcoin(NAV) - HNL
L1.2216152
1 Navcoin(NAV) - MUR
2.1273596
1 Navcoin(NAV) - NAD
$0.823404
1 Navcoin(NAV) - NOK
kr0.4735736
1 Navcoin(NAV) - NZD
$0.0795492
1 Navcoin(NAV) - PAB
B/.0.04652
1 Navcoin(NAV) - PGK
K0.1949188
1 Navcoin(NAV) - QAR
ر.ق0.1693328
1 Navcoin(NAV) - RSD
дин.4.6952636

Navcoin-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Navcoin toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Navcoin-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Navcoin”

Paljonko Navcoin (NAV) on arvoltaan tänään?
NAV-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.04652 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NAV-USD-parin nykyinen hinta?
NAV -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.04652. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Navcoin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NAV markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NAV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NAV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli NAV-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NAV saavutti ATH-hinnaksi 5.530200004577637 USD.
Mikä oli NAV-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NAV-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00051073101349175 USD.
Mikä on NAV-rahakkeen treidausvolyymi?
NAV-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.12K USD.
Nouseeko NAV tänä vuonna korkeammalle?
NAV saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NAV-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:33:38 (UTC+8)

Navcoin (NAV) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

NAV-USD-laskin

Summa

NAV
NAV
USD
USD

1 NAV = 0.04652 USD

Treidaa NAV-rahaketta

NAVUSDT
$0.04652
$0.04652$0.04652
-0.06%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu