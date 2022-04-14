Nettensor (NAO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Nettensor (NAO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Nettensor (NAO) -rahakkeen tiedot Nettensor is an AI Infrastructure service provider that emphasises ease of access and other additional features such as Privacy Service and App Chain, which are our best products in blockchain and decentralised industry. Virallinen verkkosivusto: https://nettensor.com Valkoinen paperi: https://docs.nettensor.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x72f713D11480DCF08b37E1898670e736688D218d Osta NAO-rahaketta nyt!

Nettensor (NAO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Nettensor (NAO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 185.70K $ 185.70K $ 185.70K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.296 $ 0.296 $ 0.296 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000348352925441714 $ 0.000348352925441714 $ 0.000348352925441714 Nykyinen hinta: $ 0.001857 $ 0.001857 $ 0.001857 Lue lisää Nettensor (NAO) -rahakkeen hinnasta

Nettensor (NAO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Nettensor (NAO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä NAO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NAO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät NAO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NAO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka NAO-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Nettensor (NAO) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita NAO-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan NAO-rahakkeita MEXCistä nyt!

Nettensor (NAO) -rahakkeen hintahistoria NAO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu NAO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

NAO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne NAO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NAO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso NAO-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!