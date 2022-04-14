Node AI (NAIT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Node AI (NAIT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Node AI (NAIT) -rahakkeen tiedot A Peer-to-Peer Intelligence Market. Virallinen verkkosivusto: https://www.nodeai.work/ Valkoinen paperi: https://www.nodeai.work/whitepaper Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x1510ae95447ccbc66bc2eadaa298a17427814ef2 Osta NAIT-rahaketta nyt!

Node AI (NAIT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Node AI (NAIT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 205.30M $ 205.30M $ 205.30M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.499884 $ 0.499884 $ 0.499884 Kaikkien aikojen alin: $ 0.04887070161679073 $ 0.04887070161679073 $ 0.04887070161679073 Nykyinen hinta: $ 0.205298 $ 0.205298 $ 0.205298 Lue lisää Node AI (NAIT) -rahakkeen hinnasta

Node AI (NAIT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Node AI (NAIT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä NAIT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NAIT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät NAIT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NAIT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka NAIT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Node AI (NAIT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita NAIT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan NAIT-rahakkeita MEXCistä nyt!

Node AI (NAIT) -rahakkeen hintahistoria NAIT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu NAIT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

NAIT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne NAIT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NAIT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso NAIT-rahakkeen hintaennuste nyt!

