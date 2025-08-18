Lisätietoja NAIT-rahakkeesta

Node AI-logo

Node AI – hinta (NAIT)

1NAIT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.156551
$0.156551$0.156551
+0.61%1D
USD
Reaaliaikainen Node AI (NAIT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:10:25 (UTC+8)

Node AI (NAIT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.155588
$ 0.155588$ 0.155588
24 h:n matalin
$ 0.15952
$ 0.15952$ 0.15952
24 h:n korkein

$ 0.155588
$ 0.155588$ 0.155588

$ 0.15952
$ 0.15952$ 0.15952

$ 0.36259380915534123
$ 0.36259380915534123$ 0.36259380915534123

$ 0.04887070161679073
$ 0.04887070161679073$ 0.04887070161679073

-0.35%

+0.61%

+25.94%

+25.94%

Node AI (NAIT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.156551. Viimeisen 24 tunnin aikana NAIT on vaihdellut alimmillaan $ 0.155588 ja korkeimmillaan $ 0.15952 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NAIT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.36259380915534123, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.04887070161679073.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NAIT on muuttunut -0.35% viimeisen tunnin aikana, +0.61% 24 tunnin aikana ja +25.94% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Node AI (NAIT) -rahakkeen markkinatiedot

No.5066

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 9.32K
$ 9.32K$ 9.32K

$ 156.55M
$ 156.55M$ 156.55M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

BSC

Node AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 9.32K. NAIT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 156.55M.

Node AI (NAIT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Node AI-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00094917+0.61%
30 päivää$ +0.102279+188.45%
60 päivää$ +0.002994+1.94%
90 päivää$ +0.023953+18.06%
Node AI-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään NAIT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00094917 (+0.61%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Node AI 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.102279 (+188.45%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Node AI-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, NAIT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.002994 (+1.94%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Node AI-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.023953 (+18.06%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Node AI (NAIT)?

Tarkista Node AI-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Node AI (NAIT)

A Peer-to-Peer Intelligence Market.

Node AI on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Node AI-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista NAIT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Node AI-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Node AI-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Node AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Node AI (NAIT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Node AI (NAIT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Node AI-rahakkeelle.

Tarkista Node AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

Node AI (NAIT) -rahakkeen tokenomiikka

Node AI (NAIT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NAIT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Node AI (NAIT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Node AI:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Node AI MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

NAIT paikallisiin valuuttoihin

1 Node AI(NAIT) - VND
4,119.639565
1 Node AI(NAIT) - AUD
A$0.24265405
1 Node AI(NAIT) - GBP
0.11584774
1 Node AI(NAIT) - EUR
0.13463386
1 Node AI(NAIT) - USD
$0.156551
1 Node AI(NAIT) - MYR
RM0.66064522
1 Node AI(NAIT) - TRY
6.40763243
1 Node AI(NAIT) - JPY
¥23.169548
1 Node AI(NAIT) - ARS
ARS$205.71740706
1 Node AI(NAIT) - RUB
12.61331407
1 Node AI(NAIT) - INR
13.66064026
1 Node AI(NAIT) - IDR
Rp2,566.40942544
1 Node AI(NAIT) - KRW
219.25906856
1 Node AI(NAIT) - PHP
8.95002067
1 Node AI(NAIT) - EGP
￡E.7.59115799
1 Node AI(NAIT) - BRL
R$0.85633397
1 Node AI(NAIT) - CAD
C$0.21604038
1 Node AI(NAIT) - BDT
19.03973262
1 Node AI(NAIT) - NGN
240.47642559
1 Node AI(NAIT) - COP
$631.25276975
1 Node AI(NAIT) - ZAR
R.2.77564923
1 Node AI(NAIT) - UAH
6.44677018
1 Node AI(NAIT) - VES
Bs21.447487
1 Node AI(NAIT) - CLP
$151.85447
1 Node AI(NAIT) - PKR
Rs44.13485792
1 Node AI(NAIT) - KZT
84.12111434
1 Node AI(NAIT) - THB
฿5.11295566
1 Node AI(NAIT) - TWD
NT$4.77637101
1 Node AI(NAIT) - AED
د.إ0.57454217
1 Node AI(NAIT) - CHF
Fr0.1252408
1 Node AI(NAIT) - HKD
HK$1.22266331
1 Node AI(NAIT) - AMD
֏59.9120677
1 Node AI(NAIT) - MAD
.د.م1.41052451
1 Node AI(NAIT) - MXN
$2.93689676
1 Node AI(NAIT) - SAR
ريال0.58706625
1 Node AI(NAIT) - PLN
0.57297666
1 Node AI(NAIT) - RON
лв0.68099685
1 Node AI(NAIT) - SEK
kr1.50602062
1 Node AI(NAIT) - BGN
лв0.26300568
1 Node AI(NAIT) - HUF
Ft53.44807691
1 Node AI(NAIT) - CZK
3.31261916
1 Node AI(NAIT) - KWD
د.ك0.047748055
1 Node AI(NAIT) - ILS
0.53383891
1 Node AI(NAIT) - AOA
Kz143.49308109
1 Node AI(NAIT) - BHD
.د.ب0.059019727
1 Node AI(NAIT) - BMD
$0.156551
1 Node AI(NAIT) - DKK
kr1.00505742
1 Node AI(NAIT) - HNL
L4.11572579
1 Node AI(NAIT) - MUR
7.15907723
1 Node AI(NAIT) - NAD
$2.76625617
1 Node AI(NAIT) - NOK
kr1.59212367
1 Node AI(NAIT) - NZD
$0.26770221
1 Node AI(NAIT) - PAB
B/.0.156551
1 Node AI(NAIT) - PGK
K0.64812114
1 Node AI(NAIT) - QAR
ر.ق0.56984564
1 Node AI(NAIT) - RSD
дин.15.79912692

Node AI-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Node AI toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Node AI-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Node AI”

Paljonko Node AI (NAIT) on arvoltaan tänään?
NAIT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.156551 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NAIT-USD-parin nykyinen hinta?
NAIT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.156551. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Node AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NAIT markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NAIT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NAIT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli NAIT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NAIT saavutti ATH-hinnaksi 0.36259380915534123 USD.
Mikä oli NAIT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NAIT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.04887070161679073 USD.
Mikä on NAIT-rahakkeen treidausvolyymi?
NAIT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 9.32K USD.
Nouseeko NAIT tänä vuonna korkeammalle?
NAIT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NAIT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:10:25 (UTC+8)

Node AI (NAIT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

