Nuklai (NAI) -rahakkeen tiedot Nuklai is a collaborative data sharing network that allows organizations and individuals to thrive in next-generation data economies facilitating the rapidly increasing need of data to empower the next era of AI. Virallinen verkkosivusto: https://www.nukl.ai/ Valkoinen paperi: https://docs.nukl.ai/ Block Explorer: https://snowscan.xyz/token/0x5ac34c53a04b9aaa0bf047e7291fb4e8a48f2a18 Osta NAI-rahaketta nyt!

Nuklai (NAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Nuklai (NAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 4.16B $ 4.16B $ 4.16B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 13.70M $ 13.70M $ 13.70M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.076 $ 0.076 $ 0.076 Kaikkien aikojen alin: $ 0.001299722741598594 $ 0.001299722741598594 $ 0.001299722741598594 Nykyinen hinta: $ 0.001434 $ 0.001434 $ 0.001434 Lue lisää Nuklai (NAI) -rahakkeen hinnasta

Nuklai (NAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Nuklai (NAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä NAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NAI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät NAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Nuklai (NAI) -rahakkeen hintahistoria NAI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu NAI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

NAI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne NAI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NAI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso NAI-rahakkeen hintaennuste nyt!

