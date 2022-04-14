Nabox (NABOX) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Nabox (NABOX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Nabox (NABOX) -rahakkeen tiedot Nabox is a Cross-chain DeFi wallet with DID capabilities built for Web 3.0. Built on the cross-chain friendly NULS blockchain, Nabox enables seamless transactions and swaps across various chains via NerveNetwork technology. With Nabox, users are able to utilize their digital assets across chains at the click of a button. With this, we hope to be the enabler of high performance blockchains, allowing their closer integration to the Ethereum Layer 2 infrastructure. Virallinen verkkosivusto: https://nabox.io Valkoinen paperi: https://nabox.gitbook.io/naboxwallet/v/english/ Block Explorer: https://nulscan.io/ Osta NABOX-rahaketta nyt!

Nabox (NABOX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Nabox (NABOX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 914.15K $ 914.15K $ 914.15K Kokonaistarjonta: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Kierrossa oleva tarjonta: $ 208.61B $ 208.61B $ 208.61B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 4.38M $ 4.38M $ 4.38M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0003789 $ 0.0003789 $ 0.0003789 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000001572508954823 $ 0.000001572508954823 $ 0.000001572508954823 Nykyinen hinta: $ 0.000004382 $ 0.000004382 $ 0.000004382 Lue lisää Nabox (NABOX) -rahakkeen hinnasta

Nabox (NABOX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Nabox (NABOX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä NABOX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NABOX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät NABOX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NABOX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka NABOX-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Nabox (NABOX) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita NABOX-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan NABOX-rahakkeita MEXCistä nyt!

Nabox (NABOX) -rahakkeen hintahistoria NABOX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu NABOX-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

NABOX-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne NABOX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NABOX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso NABOX-rahakkeen hintaennuste nyt!

