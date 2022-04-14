N2T (N2T) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu N2T (N2T) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

N2T (N2T) -rahakkeen tiedot N2T is an AI-based blockchain project funded by the N2 cryptocurrency community, dedicated to integrating Artificial Intelligence (AI) and blockchain technology to provide users with a more secure and intelligent digital experience. Virallinen verkkosivusto: https://n2t.io/ Valkoinen paperi: https://n2t.gitbook.io/main Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x88e8ecdef6a0754909b0113fb6171a09911d651a Osta N2T-rahaketta nyt!

N2T (N2T) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu N2T (N2T) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 3.95B $ 3.95B $ 3.95B Kaikkien aikojen korkein: $ 699 $ 699 $ 699 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 13.151 $ 13.151 $ 13.151 Lue lisää N2T (N2T) -rahakkeen hinnasta

N2T (N2T) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset N2T (N2T) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä N2T-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta N2T-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät N2T-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu N2T-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka N2T-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään N2T (N2T) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita N2T-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan N2T-rahakkeita MEXCistä nyt!

N2T (N2T) -rahakkeen hintahistoria N2T -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu N2T-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

N2T-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne N2T-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? N2T-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso N2T-rahakkeen hintaennuste nyt!

