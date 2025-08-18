Lisätietoja N2T-rahakkeesta

N2T-logo

N2T – hinta (N2T)

1N2T - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$15.651
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen N2T (N2T) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:22:57 (UTC+8)

N2T (N2T) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 15.65
24 h:n matalin
$ 18.005
24 h:n korkein

$ 15.65
$ 18.005
--
--
0.00%

0.00%

-12.10%

-12.10%

N2T (N2T) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 15.651. Viimeisen 24 tunnin aikana N2T on vaihdellut alimmillaan $ 15.65 ja korkeimmillaan $ 18.005 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. N2T-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.

Lyhyen aikavälin tuloksissa N2T on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja -12.10% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

N2T (N2T) -rahakkeen markkinatiedot

--
$ 214.04
$ 4.70B
--
300,000,000
BSC

N2T-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 214.04. N2T-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 300000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.70B.

N2T (N2T) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän N2T-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ +1.433+10.07%
60 päivää$ +4.079+35.24%
90 päivää$ -2.535-13.94%
N2T-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään N2T-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

N2T 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +1.433 (+10.07%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

N2T-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, N2T-rahakkeiden hinta muuttui $ +4.079 (+35.24%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

N2T-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -2.535 (-13.94%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle N2T (N2T)?

Tarkista N2T-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on N2T (N2T)

N2T is an AI-based blockchain project funded by the N2 cryptocurrency community, dedicated to integrating Artificial Intelligence (AI) and blockchain technology to provide users with a more secure and intelligent digital experience.

N2T on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja N2T-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista N2T-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue N2T-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään N2T-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

N2T-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon N2T (N2T) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko N2T (N2T) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita N2T-rahakkeelle.

Tarkista N2T-rahakkeen hintaennuste nyt!

N2T (N2T) -rahakkeen tokenomiikka

N2T (N2T) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää N2T-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

N2T (N2T) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa N2T:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa N2T MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

N2T paikallisiin valuuttoihin

N2T-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton N2T toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen N2T-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”N2T”

Paljonko N2T (N2T) on arvoltaan tänään?
N2T-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 15.651 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on N2T-USD-parin nykyinen hinta?
N2T -USD-parin nykyinen hinta on $ 15.651. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on N2T-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen N2T markkina-arvo on -- USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on N2T-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
N2T-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- USD.
Mikä oli N2T-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
N2T saavutti ATH-hinnaksi -- USD.
Mikä oli N2T-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
N2T-rahakkeen ATL-hinta oli -- USD.
Mikä on N2T-rahakkeen treidausvolyymi?
N2T-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 214.04 USD.
Nouseeko N2T tänä vuonna korkeammalle?
N2T saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso N2T-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

