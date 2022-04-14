MACHINA (MXNA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu MACHINA (MXNA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

MACHINA (MXNA) -rahakkeen tiedot Dark Machine is a team-based dark mech shooter designed using the latest game and blockchain technologies. Esports and modern tokenomics synergistically join forces to create an entertainment experience where digital ownership of items that players care about the most transforms the world of competitive mech battles. Dark Machine will be the world’s first blockchain game to support decentralized tournaments. The project takes the best blend of top Japanese entertainment and combines them in an industry-first simultaneous production of BCG and Anime, with the BCG being a unique blend of Transformers and Stranger Things as an arena-shooter style game built on the industry-leading game engine Unreal Engine 5. The co-founders have 20+ years of experience working as directors/producers in top gaming studios. Virallinen verkkosivusto: https://darkmachinegame.com Valkoinen paperi: https://wp.meta-x.studio/dark-machine Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf734f84E000Cc8B17ABEF6761A30a2FCc105A73f Osta MXNA-rahaketta nyt!

MACHINA (MXNA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu MACHINA (MXNA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 3.00M $ 3.00M $ 3.00M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.35 $ 0.35 $ 0.35 Kaikkien aikojen alin: $ 0.002128887593718385 $ 0.002128887593718385 $ 0.002128887593718385 Nykyinen hinta: $ 0.003003 $ 0.003003 $ 0.003003 Lue lisää MACHINA (MXNA) -rahakkeen hinnasta

MACHINA (MXNA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset MACHINA (MXNA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MXNA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MXNA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MXNA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MXNA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MXNA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään MACHINA (MXNA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MXNA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan MXNA-rahakkeita MEXCistä nyt!

MACHINA (MXNA) -rahakkeen hintahistoria MXNA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MXNA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MXNA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MXNA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MXNA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MXNA-rahakkeen hintaennuste nyt!

