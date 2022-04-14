XEN Crypto (MXEN) -rahakkeen tokenomiikka

XEN Crypto (MXEN) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu XEN Crypto (MXEN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
XEN Crypto (MXEN) -rahakkeen tiedot

XEN is a self-custodial exchange of value. The XEN token is a valuable entity, intended to be optimal for p2p exchange - thus a medium of exchange.

Virallinen verkkosivusto:
https://xen.network/polygon
Valkoinen paperi:
https://xensource.gitbook.io/www.xenpedia.io/about-xen/whitepaper
Block Explorer:
https://polygonscan.com/token/0x2ab0e9e4ee70fff1fb9d67031e44f6410170d00e

XEN Crypto (MXEN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu XEN Crypto (MXEN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria.

Markkina-arvo:
--
----
Kokonaistarjonta:
--
----
Kierrossa oleva tarjonta:
--
----
FDV (täysin laimennettu arvostus):
--
----
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.0001
$ 0.0001$ 0.0001
Kaikkien aikojen alin:
--
----
Nykyinen hinta:
$ 0.00000000006704
$ 0.00000000006704$ 0.00000000006704

XEN Crypto (MXEN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

XEN Crypto (MXEN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä MXEN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MXEN-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät MXEN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MXEN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.