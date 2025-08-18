Musk It (MUSKIT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0005004. Viimeisen 24 tunnin aikana MUSKIT on vaihdellut alimmillaan $ 0.0004934 ja korkeimmillaan $ 0.00054 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MUSKIT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.3322339056053262, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000457484409921712.
Lyhyen aikavälin tuloksissa MUSKIT on muuttunut -0.94% viimeisen tunnin aikana, -2.51% 24 tunnin aikana ja -13.61% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Musk It (MUSKIT) -rahakkeen markkinatiedot
$ 500.40K
$ 55.14K
$ 500.40K
1.00B
1,000,000,000
1,000,000,000
100.00%
SOL
Musk It-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 500.40K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 55.14K. MUSKIT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 500.40K.
Musk It (MUSKIT) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Musk It-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.000012883
-2.51%
30 päivää
$ -0.0001662
-24.94%
60 päivää
$ -0.0000103
-2.02%
90 päivää
$ -0.0003786
-43.08%
Musk It-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään MUSKIT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000012883 (-2.51%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Musk It 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0001662 (-24.94%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Musk It-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, MUSKIT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000103 (-2.02%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Musk It-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0003786 (-43.08%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Musk It (MUSKIT)?
Musk It is more than just a meme coin—it's a movement. A mindset that embodies taking bold action, breaking barriers, and achieving greatness. Inspired by the revolutionary spirit of innovation and efficiency, Musk It represents the drive to do things better, challenge the status quo, and redefine success. It’s not just about what you do—it’s about how you think and act. Musk It: the coin for those who don’t let anything stand in their way.
