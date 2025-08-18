Lisätietoja MUSKIT-rahakkeesta

MUSKIT-rahakkeen hintatiedot

MUSKIT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

MUSKIT-rahakkeen tokenomiikka

MUSKIT-rahakkeen hintaennuste

MUSKIT-rahakkeen historia

MUSKIT-osto-opas

MUSKIT/fiat-valuuttamuunnin

MUSKIT-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Musk It-logo

Musk It – hinta (MUSKIT)

1MUSKIT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0005004
$0.0005004$0.0005004
-2.51%1D
USD
Reaaliaikainen Musk It (MUSKIT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:22:13 (UTC+8)

Musk It (MUSKIT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0004934
$ 0.0004934$ 0.0004934
24 h:n matalin
$ 0.00054
$ 0.00054$ 0.00054
24 h:n korkein

$ 0.0004934
$ 0.0004934$ 0.0004934

$ 0.00054
$ 0.00054$ 0.00054

$ 0.3322339056053262
$ 0.3322339056053262$ 0.3322339056053262

$ 0.000457484409921712
$ 0.000457484409921712$ 0.000457484409921712

-0.94%

-2.51%

-13.61%

-13.61%

Musk It (MUSKIT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0005004. Viimeisen 24 tunnin aikana MUSKIT on vaihdellut alimmillaan $ 0.0004934 ja korkeimmillaan $ 0.00054 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MUSKIT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.3322339056053262, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000457484409921712.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MUSKIT on muuttunut -0.94% viimeisen tunnin aikana, -2.51% 24 tunnin aikana ja -13.61% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Musk It (MUSKIT) -rahakkeen markkinatiedot

No.2345

$ 500.40K
$ 500.40K$ 500.40K

$ 55.14K
$ 55.14K$ 55.14K

$ 500.40K
$ 500.40K$ 500.40K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

SOL

Musk It-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 500.40K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 55.14K. MUSKIT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 500.40K.

Musk It (MUSKIT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Musk It-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000012883-2.51%
30 päivää$ -0.0001662-24.94%
60 päivää$ -0.0000103-2.02%
90 päivää$ -0.0003786-43.08%
Musk It-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään MUSKIT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000012883 (-2.51%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Musk It 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0001662 (-24.94%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Musk It-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, MUSKIT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000103 (-2.02%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Musk It-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0003786 (-43.08%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Musk It (MUSKIT)?

Tarkista Musk It-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Musk It (MUSKIT)

Musk It is more than just a meme coin—it's a movement. A mindset that embodies taking bold action, breaking barriers, and achieving greatness. Inspired by the revolutionary spirit of innovation and efficiency, Musk It represents the drive to do things better, challenge the status quo, and redefine success. It’s not just about what you do—it’s about how you think and act. Musk It: the coin for those who don’t let anything stand in their way.

Musk It on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Musk It-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista MUSKIT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Musk It-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Musk It-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Musk It-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Musk It (MUSKIT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Musk It (MUSKIT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Musk It-rahakkeelle.

Tarkista Musk It-rahakkeen hintaennuste nyt!

Musk It (MUSKIT) -rahakkeen tokenomiikka

Musk It (MUSKIT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MUSKIT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Musk It (MUSKIT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Musk It:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Musk It MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

MUSKIT paikallisiin valuuttoihin

1 Musk It(MUSKIT) - VND
13.168026
1 Musk It(MUSKIT) - AUD
A$0.00077562
1 Musk It(MUSKIT) - GBP
0.000370296
1 Musk It(MUSKIT) - EUR
0.000430344
1 Musk It(MUSKIT) - USD
$0.0005004
1 Musk It(MUSKIT) - MYR
RM0.002111688
1 Musk It(MUSKIT) - TRY
0.020481372
1 Musk It(MUSKIT) - JPY
¥0.0740592
1 Musk It(MUSKIT) - ARS
ARS$0.657555624
1 Musk It(MUSKIT) - RUB
0.040322232
1 Musk It(MUSKIT) - INR
0.043674912
1 Musk It(MUSKIT) - IDR
Rp8.203277376
1 Musk It(MUSKIT) - KRW
0.700840224
1 Musk It(MUSKIT) - PHP
0.028612872
1 Musk It(MUSKIT) - EGP
￡E.0.024259392
1 Musk It(MUSKIT) - BRL
R$0.002737188
1 Musk It(MUSKIT) - CAD
C$0.000695556
1 Musk It(MUSKIT) - BDT
0.060858648
1 Musk It(MUSKIT) - NGN
0.768659436
1 Musk It(MUSKIT) - COP
$2.0177379
1 Musk It(MUSKIT) - ZAR
R.0.008867088
1 Musk It(MUSKIT) - UAH
0.020606472
1 Musk It(MUSKIT) - VES
Bs0.0685548
1 Musk It(MUSKIT) - CLP
$0.485388
1 Musk It(MUSKIT) - PKR
Rs0.141072768
1 Musk It(MUSKIT) - KZT
0.268884936
1 Musk It(MUSKIT) - THB
฿0.016343064
1 Musk It(MUSKIT) - TWD
NT$0.015267204
1 Musk It(MUSKIT) - AED
د.إ0.001836468
1 Musk It(MUSKIT) - CHF
Fr0.00040032
1 Musk It(MUSKIT) - HKD
HK$0.003908124
1 Musk It(MUSKIT) - AMD
֏0.19150308
1 Musk It(MUSKIT) - MAD
.د.م0.004508604
1 Musk It(MUSKIT) - MXN
$0.009387504
1 Musk It(MUSKIT) - SAR
ريال0.0018765
1 Musk It(MUSKIT) - PLN
0.001831464
1 Musk It(MUSKIT) - RON
лв0.00217674
1 Musk It(MUSKIT) - SEK
kr0.004813848
1 Musk It(MUSKIT) - BGN
лв0.000840672
1 Musk It(MUSKIT) - HUF
Ft0.170901612
1 Musk It(MUSKIT) - CZK
0.010598472
1 Musk It(MUSKIT) - KWD
د.ك0.000152622
1 Musk It(MUSKIT) - ILS
0.001706364
1 Musk It(MUSKIT) - AOA
Kz0.458661636
1 Musk It(MUSKIT) - BHD
.د.ب0.0001881504
1 Musk It(MUSKIT) - BMD
$0.0005004
1 Musk It(MUSKIT) - DKK
kr0.003217572
1 Musk It(MUSKIT) - HNL
L0.013155516
1 Musk It(MUSKIT) - MUR
0.022883292
1 Musk It(MUSKIT) - NAD
$0.008842068
1 Musk It(MUSKIT) - NOK
kr0.005089068
1 Musk It(MUSKIT) - NZD
$0.000855684
1 Musk It(MUSKIT) - PAB
B/.0.0005004
1 Musk It(MUSKIT) - PGK
K0.002071656
1 Musk It(MUSKIT) - QAR
ر.ق0.001821456
1 Musk It(MUSKIT) - RSD
дин.0.050525388

Musk It-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Musk It toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Musk It-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Musk It”

Paljonko Musk It (MUSKIT) on arvoltaan tänään?
MUSKIT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0005004 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MUSKIT-USD-parin nykyinen hinta?
MUSKIT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0005004. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Musk It-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MUSKIT markkina-arvo on $ 500.40K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MUSKIT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MUSKIT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli MUSKIT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MUSKIT saavutti ATH-hinnaksi 0.3322339056053262 USD.
Mikä oli MUSKIT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MUSKIT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000457484409921712 USD.
Mikä on MUSKIT-rahakkeen treidausvolyymi?
MUSKIT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 55.14K USD.
Nouseeko MUSKIT tänä vuonna korkeammalle?
MUSKIT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MUSKIT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:22:13 (UTC+8)

Musk It (MUSKIT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

MUSKIT-USD-laskin

Summa

MUSKIT
MUSKIT
USD
USD

1 MUSKIT = 0.0005004 USD

Treidaa MUSKIT-rahaketta

MUSKITUSDT
$0.0005004
$0.0005004$0.0005004
-2.55%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu