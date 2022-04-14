Metahorse Unity (MUNITY) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Metahorse Unity (MUNITY) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Metahorse Unity (MUNITY) -rahakkeen tiedot Metahorse Unity is a unique gaming experience that blends both the fee-to-play and play-to-earn models. With Metahorse Unity, you have the option to play casually with freee heroes or level up your gameplay by acquiring NFTs, allowing you to start earning and maxing your profits. Virallinen verkkosivusto: https://www.metahorseunity.io/ Valkoinen paperi: https://metahorseunity.io/whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xe97f6dde78b11b58cb3e394f15ab592cb2acd290 Osta MUNITY-rahaketta nyt!

Metahorse Unity (MUNITY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Metahorse Unity (MUNITY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 230.50K $ 230.50K $ 230.50K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.283 $ 0.283 $ 0.283 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000258516619217474 $ 0.000258516619217474 $ 0.000258516619217474 Nykyinen hinta: $ 0.000461 $ 0.000461 $ 0.000461 Lue lisää Metahorse Unity (MUNITY) -rahakkeen hinnasta

Metahorse Unity (MUNITY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Metahorse Unity (MUNITY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MUNITY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MUNITY-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MUNITY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MUNITY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Metahorse Unity (MUNITY) -rahakkeen hintahistoria MUNITY -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MUNITY-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MUNITY-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MUNITY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MUNITY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MUNITY-rahakkeen hintaennuste nyt!

