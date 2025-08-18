Lisätietoja MUNITY-rahakkeesta

MUNITY-rahakkeen hintatiedot

MUNITY-rahakkeen valkoinen paperi

MUNITY-rahakkeen virallinen verkkosivusto

MUNITY-rahakkeen tokenomiikka

MUNITY-rahakkeen hintaennuste

MUNITY-rahakkeen historia

MUNITY-osto-opas

MUNITY/fiat-valuuttamuunnin

MUNITY-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Metahorse Unity-logo

Metahorse Unity – hinta (MUNITY)

1MUNITY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.000504
$0.000504$0.000504
-1.36%1D
USD
Reaaliaikainen Metahorse Unity (MUNITY) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:22:10 (UTC+8)

Metahorse Unity (MUNITY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00042
$ 0.00042$ 0.00042
24 h:n matalin
$ 0.000534
$ 0.000534$ 0.000534
24 h:n korkein

$ 0.00042
$ 0.00042$ 0.00042

$ 0.000534
$ 0.000534$ 0.000534

$ 0.25338705464577477
$ 0.25338705464577477$ 0.25338705464577477

$ 0.00048424860635205
$ 0.00048424860635205$ 0.00048424860635205

+2.02%

-1.35%

-24.78%

-24.78%

Metahorse Unity (MUNITY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.000504. Viimeisen 24 tunnin aikana MUNITY on vaihdellut alimmillaan $ 0.00042 ja korkeimmillaan $ 0.000534 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MUNITY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.25338705464577477, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00048424860635205.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MUNITY on muuttunut +2.02% viimeisen tunnin aikana, -1.35% 24 tunnin aikana ja -24.78% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Metahorse Unity (MUNITY) -rahakkeen markkinatiedot

No.5557

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 2.72K
$ 2.72K$ 2.72K

$ 252.00K
$ 252.00K$ 252.00K

0.00
0.00 0.00

500,000,000
500,000,000 500,000,000

ETH

Metahorse Unity-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.72K. MUNITY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 500000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 252.00K.

Metahorse Unity (MUNITY) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Metahorse Unity-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00000695-1.35%
30 päivää$ -0.000256-33.69%
60 päivää$ -0.000544-51.91%
90 päivää$ -0.001248-71.24%
Metahorse Unity-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään MUNITY-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00000695 (-1.35%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Metahorse Unity 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000256 (-33.69%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Metahorse Unity-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, MUNITY-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000544 (-51.91%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Metahorse Unity-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.001248 (-71.24%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Metahorse Unity (MUNITY)?

Tarkista Metahorse Unity-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Metahorse Unity (MUNITY)

Metahorse Unity is a unique gaming experience that blends both the fee-to-play and play-to-earn models. With Metahorse Unity, you have the option to play casually with freee heroes or level up your gameplay by acquiring NFTs, allowing you to start earning and maxing your profits.

Metahorse Unity on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Metahorse Unity-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista MUNITY-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Metahorse Unity-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Metahorse Unity-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Metahorse Unity-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Metahorse Unity (MUNITY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Metahorse Unity (MUNITY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Metahorse Unity-rahakkeelle.

Tarkista Metahorse Unity-rahakkeen hintaennuste nyt!

Metahorse Unity (MUNITY) -rahakkeen tokenomiikka

Metahorse Unity (MUNITY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MUNITY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Metahorse Unity (MUNITY) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Metahorse Unity:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Metahorse Unity MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

MUNITY paikallisiin valuuttoihin

1 Metahorse Unity(MUNITY) - VND
13.26276
1 Metahorse Unity(MUNITY) - AUD
A$0.0007812
1 Metahorse Unity(MUNITY) - GBP
0.00037296
1 Metahorse Unity(MUNITY) - EUR
0.00043344
1 Metahorse Unity(MUNITY) - USD
$0.000504
1 Metahorse Unity(MUNITY) - MYR
RM0.00212688
1 Metahorse Unity(MUNITY) - TRY
0.02062872
1 Metahorse Unity(MUNITY) - JPY
¥0.074592
1 Metahorse Unity(MUNITY) - ARS
ARS$0.66141432
1 Metahorse Unity(MUNITY) - RUB
0.04060728
1 Metahorse Unity(MUNITY) - INR
0.04400928
1 Metahorse Unity(MUNITY) - IDR
Rp8.26229376
1 Metahorse Unity(MUNITY) - KRW
0.70588224
1 Metahorse Unity(MUNITY) - PHP
0.02880864
1 Metahorse Unity(MUNITY) - EGP
￡E.0.02443392
1 Metahorse Unity(MUNITY) - BRL
R$0.00275688
1 Metahorse Unity(MUNITY) - CAD
C$0.00069552
1 Metahorse Unity(MUNITY) - BDT
0.06129648
1 Metahorse Unity(MUNITY) - NGN
0.77418936
1 Metahorse Unity(MUNITY) - COP
$2.032254
1 Metahorse Unity(MUNITY) - ZAR
R.0.00893088
1 Metahorse Unity(MUNITY) - UAH
0.02075472
1 Metahorse Unity(MUNITY) - VES
Bs0.069048
1 Metahorse Unity(MUNITY) - CLP
$0.48888
1 Metahorse Unity(MUNITY) - PKR
Rs0.14208768
1 Metahorse Unity(MUNITY) - KZT
0.27081936
1 Metahorse Unity(MUNITY) - THB
฿0.01646064
1 Metahorse Unity(MUNITY) - TWD
NT$0.01536696
1 Metahorse Unity(MUNITY) - AED
د.إ0.00184968
1 Metahorse Unity(MUNITY) - CHF
Fr0.0004032
1 Metahorse Unity(MUNITY) - HKD
HK$0.00393624
1 Metahorse Unity(MUNITY) - AMD
֏0.1928808
1 Metahorse Unity(MUNITY) - MAD
.د.م0.00454104
1 Metahorse Unity(MUNITY) - MXN
$0.00945
1 Metahorse Unity(MUNITY) - SAR
ريال0.00189
1 Metahorse Unity(MUNITY) - PLN
0.00184464
1 Metahorse Unity(MUNITY) - RON
лв0.00218736
1 Metahorse Unity(MUNITY) - SEK
kr0.00484344
1 Metahorse Unity(MUNITY) - BGN
лв0.00084672
1 Metahorse Unity(MUNITY) - HUF
Ft0.17195472
1 Metahorse Unity(MUNITY) - CZK
0.0106596
1 Metahorse Unity(MUNITY) - KWD
د.ك0.00015372
1 Metahorse Unity(MUNITY) - ILS
0.00171864
1 Metahorse Unity(MUNITY) - AOA
Kz0.46196136
1 Metahorse Unity(MUNITY) - BHD
.د.ب0.000190008
1 Metahorse Unity(MUNITY) - BMD
$0.000504
1 Metahorse Unity(MUNITY) - DKK
kr0.00323568
1 Metahorse Unity(MUNITY) - HNL
L0.01325016
1 Metahorse Unity(MUNITY) - MUR
0.02304792
1 Metahorse Unity(MUNITY) - NAD
$0.00890568
1 Metahorse Unity(MUNITY) - NOK
kr0.00512568
1 Metahorse Unity(MUNITY) - NZD
$0.00086184
1 Metahorse Unity(MUNITY) - PAB
B/.0.000504
1 Metahorse Unity(MUNITY) - PGK
K0.00208656
1 Metahorse Unity(MUNITY) - QAR
ر.ق0.00183456
1 Metahorse Unity(MUNITY) - RSD
дин.0.05081328

Metahorse Unity-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Metahorse Unity toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Metahorse Unity-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Metahorse Unity”

Paljonko Metahorse Unity (MUNITY) on arvoltaan tänään?
MUNITY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.000504 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MUNITY-USD-parin nykyinen hinta?
MUNITY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.000504. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Metahorse Unity-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MUNITY markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MUNITY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MUNITY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli MUNITY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MUNITY saavutti ATH-hinnaksi 0.25338705464577477 USD.
Mikä oli MUNITY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MUNITY-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00048424860635205 USD.
Mikä on MUNITY-rahakkeen treidausvolyymi?
MUNITY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.72K USD.
Nouseeko MUNITY tänä vuonna korkeammalle?
MUNITY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MUNITY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:22:10 (UTC+8)

Metahorse Unity (MUNITY) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

MUNITY-USD-laskin

Summa

MUNITY
MUNITY
USD
USD

1 MUNITY = 0.000504 USD

Treidaa MUNITY-rahaketta

MUNITYUSDT
$0.000504
$0.000504$0.000504
-1.35%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu