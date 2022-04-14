Multichain (MULTI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Multichain (MULTI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Multichain (MULTI) -rahakkeen tiedot Multichain is a Cross-Chain Router Protocol (CRP), an infrastructure developed for the seamless flow of on-chain assets’ interoperability. It aims to become the ultimate router of Web3. Virallinen verkkosivusto: https://multichain.org/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x65ef703f5594d2573eb71aaf55bc0cb548492df4 Osta MULTI-rahaketta nyt!

Multichain (MULTI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Multichain (MULTI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.24M $ 1.24M $ 1.24M Kokonaistarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 14.54M $ 14.54M $ 14.54M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 8.51M $ 8.51M $ 8.51M Kaikkien aikojen korkein: $ 25.05 $ 25.05 $ 25.05 Kaikkien aikojen alin: $ 0.040700675011833484 $ 0.040700675011833484 $ 0.040700675011833484 Nykyinen hinta: $ 0.08506 $ 0.08506 $ 0.08506 Lue lisää Multichain (MULTI) -rahakkeen hinnasta

Multichain (MULTI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Multichain (MULTI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MULTI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MULTI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MULTI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MULTI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MULTI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Multichain (MULTI) -rahakkeen salkkuusi?

Multichain (MULTI) -rahakkeen hintahistoria MULTI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MULTI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MULTI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MULTI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MULTI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MULTI-rahakkeen hintaennuste nyt!

