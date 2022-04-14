Multichain (MULTI) -rahakkeen tokenomiikka

Multichain (MULTI) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Multichain (MULTI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Multichain (MULTI) -rahakkeen tiedot

Multichain is a Cross-Chain Router Protocol (CRP), an infrastructure developed for the seamless flow of on-chain assets’ interoperability. It aims to become the ultimate router of Web3.

Virallinen verkkosivusto:
https://multichain.org/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x65ef703f5594d2573eb71aaf55bc0cb548492df4

Multichain (MULTI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Multichain (MULTI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 1.24M
$ 1.24M
Kokonaistarjonta:
$ 100.00M
$ 100.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 14.54M
$ 14.54M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 8.51M
$ 8.51M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 25.05
$ 25.05
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.040700675011833484
$ 0.040700675011833484
Nykyinen hinta:
$ 0.08506
$ 0.08506

Multichain (MULTI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Multichain (MULTI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä MULTI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MULTI-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät MULTI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MULTI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MULTI-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Multichain (MULTI) -rahakkeen salkkuusi?

Multichain (MULTI) -rahakkeen hintahistoria

MULTI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

MULTI-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne MULTI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MULTI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.