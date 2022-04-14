Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) -rahakkeen tiedot Hero Blaze: Three Kindoms is a BNB Chain based casual RPG mobile game integrated with P2E. Enjoy the story of the Three Kingdoms, Play casually through easy controls, enjoy fast growth and action-packed battles. Virallinen verkkosivusto: https://mudol2.com/ Valkoinen paperi: https://docs.heroblaze3kd.io/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x5e7f472B9481C80101b22D0bA4ef4253Aa61daBc Osta MUDOL2-rahaketta nyt!

Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 13.61K $ 13.61K $ 13.61K Kokonaistarjonta: $ 331.27M $ 331.27M $ 331.27M Kierrossa oleva tarjonta: $ 21.75M $ 21.75M $ 21.75M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 207.37K $ 207.37K $ 207.37K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.645 $ 0.645 $ 0.645 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00090109309026035 $ 0.00090109309026035 $ 0.00090109309026035 Nykyinen hinta: $ 0.000626 $ 0.000626 $ 0.000626 Lue lisää Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) -rahakkeen hinnasta

Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MUDOL2-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MUDOL2-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MUDOL2-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MUDOL2-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) -rahakkeen hintahistoria MUDOL2 -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MUDOL2-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

