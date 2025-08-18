Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.000653. Viimeisen 24 tunnin aikana MUDOL2 on vaihdellut alimmillaan $ 0.000638 ja korkeimmillaan $ 0.000697 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MUDOL2-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.4799203890002215, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00090109309026035.
Lyhyen aikavälin tuloksissa MUDOL2 on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, -0.60% 24 tunnin aikana ja -2.40% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) -rahakkeen markkinatiedot
Hero Blaze 3Kd-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 14.20K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 50.75K. MUDOL2-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 21.75M ja sen kokonaistarjonta on 331266162.48. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 216.32K.
Hero Blaze: Three Kindoms is a BNB Chain based casual RPG mobile game integrated with P2E. Enjoy the story of the Three Kingdoms, Play casually through easy controls, enjoy fast growth and action-packed battles.
Hero Blaze 3Kd on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Hero Blaze 3Kd-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista MUDOL2-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Hero Blaze 3Kd-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Hero Blaze 3Kd-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Hero Blaze 3Kd-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Hero Blaze 3Kd-rahakkeelle.
Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MUDOL2-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Hero Blaze 3Kd:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Hero Blaze 3Kd MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.