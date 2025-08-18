Lisätietoja MUDOL2-rahakkeesta

Hero Blaze 3Kd-logo

Hero Blaze 3Kd – hinta (MUDOL2)

1MUDOL2 - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.000653
$0.000653$0.000653
-0.60%1D
USD
Reaaliaikainen Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:22:05 (UTC+8)

Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.000638
$ 0.000638$ 0.000638
24 h:n matalin
$ 0.000697
$ 0.000697$ 0.000697
24 h:n korkein

$ 0.000638
$ 0.000638$ 0.000638

$ 0.000697
$ 0.000697$ 0.000697

$ 0.4799203890002215
$ 0.4799203890002215$ 0.4799203890002215

$ 0.00090109309026035
$ 0.00090109309026035$ 0.00090109309026035

0.00%

-0.60%

-2.40%

-2.40%

Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.000653. Viimeisen 24 tunnin aikana MUDOL2 on vaihdellut alimmillaan $ 0.000638 ja korkeimmillaan $ 0.000697 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MUDOL2-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.4799203890002215, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00090109309026035.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MUDOL2 on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, -0.60% 24 tunnin aikana ja -2.40% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) -rahakkeen markkinatiedot

No.2985

$ 14.20K
$ 14.20K$ 14.20K

$ 50.75K
$ 50.75K$ 50.75K

$ 216.32K
$ 216.32K$ 216.32K

21.75M
21.75M 21.75M

331,266,162.48
331,266,162.48 331,266,162.48

BSC

Hero Blaze 3Kd-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 14.20K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 50.75K. MUDOL2-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 21.75M ja sen kokonaistarjonta on 331266162.48. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 216.32K.

Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Hero Blaze 3Kd-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00000394-0.60%
30 päivää$ -0.000038-5.50%
60 päivää$ -0.001917-74.60%
90 päivää$ -0.002193-77.06%
Hero Blaze 3Kd-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään MUDOL2-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00000394 (-0.60%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Hero Blaze 3Kd 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000038 (-5.50%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Hero Blaze 3Kd-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, MUDOL2-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.001917 (-74.60%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Hero Blaze 3Kd-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.002193 (-77.06%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Hero Blaze 3Kd (MUDOL2)?

Tarkista Hero Blaze 3Kd-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Hero Blaze 3Kd (MUDOL2)

Hero Blaze: Three Kindoms is a BNB Chain based casual RPG mobile game integrated with P2E. Enjoy the story of the Three Kingdoms, Play casually through easy controls, enjoy fast growth and action-packed battles.

Hero Blaze 3Kd on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Hero Blaze 3Kd-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista MUDOL2-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Hero Blaze 3Kd-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Hero Blaze 3Kd-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Hero Blaze 3Kd-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Hero Blaze 3Kd-rahakkeelle.

Tarkista Hero Blaze 3Kd-rahakkeen hintaennuste nyt!

Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) -rahakkeen tokenomiikka

Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MUDOL2-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Hero Blaze 3Kd:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Hero Blaze 3Kd MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

MUDOL2 paikallisiin valuuttoihin

1 Hero Blaze 3Kd(MUDOL2) - VND
17.183695
1 Hero Blaze 3Kd(MUDOL2) - AUD
A$0.00101215
1 Hero Blaze 3Kd(MUDOL2) - GBP
0.00048322
1 Hero Blaze 3Kd(MUDOL2) - EUR
0.00056158
1 Hero Blaze 3Kd(MUDOL2) - USD
$0.000653
1 Hero Blaze 3Kd(MUDOL2) - MYR
RM0.00275566
1 Hero Blaze 3Kd(MUDOL2) - TRY
0.02672729
1 Hero Blaze 3Kd(MUDOL2) - JPY
¥0.096644
1 Hero Blaze 3Kd(MUDOL2) - ARS
ARS$0.85808118
1 Hero Blaze 3Kd(MUDOL2) - RUB
0.05261874
1 Hero Blaze 3Kd(MUDOL2) - INR
0.05699384
1 Hero Blaze 3Kd(MUDOL2) - IDR
Rp10.70491632
1 Hero Blaze 3Kd(MUDOL2) - KRW
0.91456568
1 Hero Blaze 3Kd(MUDOL2) - PHP
0.03733854
1 Hero Blaze 3Kd(MUDOL2) - EGP
￡E.0.03165744
1 Hero Blaze 3Kd(MUDOL2) - BRL
R$0.00357191
1 Hero Blaze 3Kd(MUDOL2) - CAD
C$0.00090767
1 Hero Blaze 3Kd(MUDOL2) - BDT
0.07941786
1 Hero Blaze 3Kd(MUDOL2) - NGN
1.00306677
1 Hero Blaze 3Kd(MUDOL2) - COP
$2.63305925
1 Hero Blaze 3Kd(MUDOL2) - ZAR
R.0.01157116
1 Hero Blaze 3Kd(MUDOL2) - UAH
0.02689054
1 Hero Blaze 3Kd(MUDOL2) - VES
Bs0.089461
1 Hero Blaze 3Kd(MUDOL2) - CLP
$0.63341
1 Hero Blaze 3Kd(MUDOL2) - PKR
Rs0.18409376
1 Hero Blaze 3Kd(MUDOL2) - KZT
0.35088302
1 Hero Blaze 3Kd(MUDOL2) - THB
฿0.02132698
1 Hero Blaze 3Kd(MUDOL2) - TWD
NT$0.01992303
1 Hero Blaze 3Kd(MUDOL2) - AED
د.إ0.00239651
1 Hero Blaze 3Kd(MUDOL2) - CHF
Fr0.0005224
1 Hero Blaze 3Kd(MUDOL2) - HKD
HK$0.00509993
1 Hero Blaze 3Kd(MUDOL2) - AMD
֏0.2499031
1 Hero Blaze 3Kd(MUDOL2) - MAD
.د.م0.00588353
1 Hero Blaze 3Kd(MUDOL2) - MXN
$0.01225028
1 Hero Blaze 3Kd(MUDOL2) - SAR
ريال0.00244875
1 Hero Blaze 3Kd(MUDOL2) - PLN
0.00238998
1 Hero Blaze 3Kd(MUDOL2) - RON
лв0.00284055
1 Hero Blaze 3Kd(MUDOL2) - SEK
kr0.00628186
1 Hero Blaze 3Kd(MUDOL2) - BGN
лв0.00109704
1 Hero Blaze 3Kd(MUDOL2) - HUF
Ft0.22301909
1 Hero Blaze 3Kd(MUDOL2) - CZK
0.01383054
1 Hero Blaze 3Kd(MUDOL2) - KWD
د.ك0.000199165
1 Hero Blaze 3Kd(MUDOL2) - ILS
0.00222673
1 Hero Blaze 3Kd(MUDOL2) - AOA
Kz0.59853327
1 Hero Blaze 3Kd(MUDOL2) - BHD
.د.ب0.000245528
1 Hero Blaze 3Kd(MUDOL2) - BMD
$0.000653
1 Hero Blaze 3Kd(MUDOL2) - DKK
kr0.00419879
1 Hero Blaze 3Kd(MUDOL2) - HNL
L0.01716737
1 Hero Blaze 3Kd(MUDOL2) - MUR
0.02986169
1 Hero Blaze 3Kd(MUDOL2) - NAD
$0.01153851
1 Hero Blaze 3Kd(MUDOL2) - NOK
kr0.00664101
1 Hero Blaze 3Kd(MUDOL2) - NZD
$0.00111663
1 Hero Blaze 3Kd(MUDOL2) - PAB
B/.0.000653
1 Hero Blaze 3Kd(MUDOL2) - PGK
K0.00270342
1 Hero Blaze 3Kd(MUDOL2) - QAR
ر.ق0.00237692
1 Hero Blaze 3Kd(MUDOL2) - RSD
дин.0.06593341

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Hero Blaze 3Kd”

Paljonko Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) on arvoltaan tänään?
MUDOL2-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.000653 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MUDOL2-USD-parin nykyinen hinta?
MUDOL2 -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.000653. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Hero Blaze 3Kd-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MUDOL2 markkina-arvo on $ 14.20K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MUDOL2-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MUDOL2-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 21.75M USD.
Mikä oli MUDOL2-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MUDOL2 saavutti ATH-hinnaksi 0.4799203890002215 USD.
Mikä oli MUDOL2-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MUDOL2-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00090109309026035 USD.
Mikä on MUDOL2-rahakkeen treidausvolyymi?
MUDOL2-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 50.75K USD.
Nouseeko MUDOL2 tänä vuonna korkeammalle?
MUDOL2 saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MUDOL2-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:22:05 (UTC+8)

Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025

August 15, 2025
