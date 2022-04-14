MUBI (MUBI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu MUBI (MUBI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

MUBI (MUBI) -rahakkeen tiedot Powers MultiBit's entire decentralized application ecosystem. Virallinen verkkosivusto: https://multibit.exchange/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x38e382f74dfb84608f3c1f10187f6bef5951de93

MUBI (MUBI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu MUBI (MUBI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 3.80M $ 3.80M $ 3.80M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 950.00M $ 950.00M $ 950.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 4.00M $ 4.00M $ 4.00M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.3845 $ 0.3845 $ 0.3845 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000888612665530881 $ 0.000888612665530881 $ 0.000888612665530881 Nykyinen hinta: $ 0.003997 $ 0.003997 $ 0.003997 Lue lisää MUBI (MUBI) -rahakkeen hinnasta

MUBI (MUBI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset MUBI (MUBI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MUBI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MUBI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MUBI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MUBI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MUBI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään MUBI (MUBI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MUBI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta.

MUBI (MUBI) -rahakkeen hintahistoria MUBI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MUBI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MUBI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MUBI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MUBI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MUBI-rahakkeen hintaennuste nyt!

