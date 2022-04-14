MUBI (MUBI) -rahakkeen tokenomiikka

MUBI (MUBI) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu MUBI (MUBI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
MUBI (MUBI) -rahakkeen tiedot

Powers MultiBit’s entire decentralized application ecosystem.

Virallinen verkkosivusto:
https://multibit.exchange/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x38e382f74dfb84608f3c1f10187f6bef5951de93

MUBI (MUBI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu MUBI (MUBI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 3.80M
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 950.00M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 4.00M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.3845
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000888612665530881
Nykyinen hinta:
$ 0.003997
MUBI (MUBI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

MUBI (MUBI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä MUBI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MUBI-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät MUBI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MUBI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.