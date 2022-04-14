Mubarakah (MUBARAKAH) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Mubarakah (MUBARAKAH) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Mubarakah (MUBARAKAH) -rahakkeen tiedot Narrative of Women's Blessings for Eid in the Middle East Virallinen verkkosivusto: https://dexscreener.com/bsc/0xacb622435b634e75b61473be6f839c46e36bd754 Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x3199A64Bc8aaBDFd9A3937a346CC59c3d81D8a9a Osta MUBARAKAH-rahaketta nyt!

Mubarakah (MUBARAKAH) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Mubarakah (MUBARAKAH) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.25M $ 1.25M $ 1.25M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.25M $ 1.25M $ 1.25M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.03859 $ 0.03859 $ 0.03859 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00007767077731412 $ 0.00007767077731412 $ 0.00007767077731412 Nykyinen hinta: $ 0.0012459 $ 0.0012459 $ 0.0012459 Lue lisää Mubarakah (MUBARAKAH) -rahakkeen hinnasta

Mubarakah (MUBARAKAH) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Mubarakah (MUBARAKAH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MUBARAKAH-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MUBARAKAH-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MUBARAKAH-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MUBARAKAH-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MUBARAKAH-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Mubarakah (MUBARAKAH) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MUBARAKAH-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan MUBARAKAH-rahakkeita MEXCistä nyt!

Mubarakah (MUBARAKAH) -rahakkeen hintahistoria MUBARAKAH -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MUBARAKAH-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MUBARAKAH-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MUBARAKAH-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MUBARAKAH-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MUBARAKAH-rahakkeen hintaennuste nyt!

