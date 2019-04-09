MultiVAC (MTV) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu MultiVAC (MTV) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

MultiVAC (MTV) -rahakkeen tiedot MultiVAC is High-Throughput Flexible Blockchain Platform based on Trusted Sharding Computation. It’s a next-generation public blockchain platform built for integration with large-scale decentralized applications (dApps). MultiVAC is developing the world’s first fast, efficient, and fully sharded blockchain with sharding for not only computation but also transmission and storage, maximizing throughput while maintaining decentralization and without sacrificing security. MultiVAC pioneers flexibility for DApps to trade off freely on the impossible CAP triangle between decentralization, performance and security, supporting large-scale decentralized commercial applications for complex and diverse business requirements. Virallinen verkkosivusto: https://www.mtv.ac/ Valkoinen paperi: https://www.mtv.ac/assets/file/MultiVAC_Tech_Whitepaper.pdf Block Explorer: https://e.mtv.ac Osta MTV-rahaketta nyt!

MultiVAC (MTV) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu MultiVAC (MTV) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.83M $ 1.83M $ 1.83M Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 3.59B $ 3.59B $ 3.59B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 5.10M $ 5.10M $ 5.10M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.029 $ 0.029 $ 0.029 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000147627103478 $ 0.000147627103478 $ 0.000147627103478 Nykyinen hinta: $ 0.0005098 $ 0.0005098 $ 0.0005098 Lue lisää MultiVAC (MTV) -rahakkeen hinnasta

MultiVAC (MTV) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset MultiVAC (MTV) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MTV-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MTV-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MTV-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MTV-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MTV-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään MultiVAC (MTV) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MTV-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan MTV-rahakkeita MEXCistä nyt!

MultiVAC (MTV) -rahakkeen hintahistoria MTV -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MTV-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MTV-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MTV-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MTV-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MTV-rahakkeen hintaennuste nyt!

