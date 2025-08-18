Meta Plus Token (MTS) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein
$ 0.05191934272977813
$ 0.001300992190346671
+1.06%
+4.26%
Meta Plus Token (MTS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.001516. Viimeisen 24 tunnin aikana MTS on vaihdellut alimmillaan $ 0.00145 ja korkeimmillaan $ 0.00152 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MTS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.05191934272977813, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.001300992190346671.
Lyhyen aikavälin tuloksissa MTS on muuttunut +1.06% viimeisen tunnin aikana, +0.93% 24 tunnin aikana ja +4.26% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Meta Plus Token (MTS) -rahakkeen markkinatiedot
No.4234
$ 334.62K
$ 379.00K
0.00
250,000,000
250,000,000
0.00%
MATIC
Meta Plus Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 334.62K. MTS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 250000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 379.00K.
Meta Plus Token (MTS) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Meta Plus Token-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.00001398
+0.93%
30 päivää
$ -0.000048
-3.07%
60 päivää
$ -0.000754
-33.22%
90 päivää
$ -0.000473
-23.79%
Meta Plus Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään MTS-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00001398 (+0.93%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Meta Plus Token 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000048 (-3.07%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Meta Plus Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, MTS-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000754 (-33.22%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Meta Plus Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.000473 (-23.79%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Meta Plus Token (MTS)?
Meta Plus Token (MTS) is based on the connection between cryptocurrencies, real estate investments, and various real-world applications, aiming to become a global payment method. Its assets are specifically backed by real estate holdings owned by the company.
Meta Plus Token-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Meta Plus Token (MTS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Meta Plus Token (MTS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Meta Plus Token-rahakkeelle.
Meta Plus Token (MTS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MTS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
