Meter Governance (MTRG) -rahakkeen tiedot Meter is a DeFi infrastructure with a Built-in PoW based low volatility coin. Meter uses Proof of Work to create the MTR low volatility coin, making it as decentralized as Bitcoin. It uses HotStuff based PoS consensus to manage the ledger; Meter governance token, MTRG is the staking token for system governence, staking and validating transactions. Meter also functions as a Layer 2 sidechain for other public blockchains to allow value interaction among different crypto assets. Meter brings the following 3 things for a future DeFi infrastructure: 1. Complete Bitcoin’s original vision and create a metastable sound money independent of the fiat system. 2. Address performance issues that current chains are facing with a Hybrid PoW/PoS + HotStuff consensus that is backward compatible with EVM. 3. Interconnect with other public chains like ETH and run as a side chain for other public chains Virallinen verkkosivusto: https://www.meter.io/ Valkoinen paperi: https://docs.meter.io/#introduction Block Explorer: https://scan.meter.io/ Osta MTRG-rahaketta nyt!

Meter Governance (MTRG) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Meter Governance (MTRG) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 4.61M $ 4.61M $ 4.61M Kokonaistarjonta: $ 48.89M $ 48.89M $ 48.89M Kierrossa oleva tarjonta: $ 32.28M $ 32.28M $ 32.28M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 6.98M $ 6.98M $ 6.98M Kaikkien aikojen korkein: $ 13.289 $ 13.289 $ 13.289 Kaikkien aikojen alin: $ 0.06497699475111687 $ 0.06497699475111687 $ 0.06497699475111687 Nykyinen hinta: $ 0.14281 $ 0.14281 $ 0.14281 Lue lisää Meter Governance (MTRG) -rahakkeen hinnasta

Meter Governance (MTRG) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Meter Governance (MTRG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MTRG-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MTRG-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MTRG-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MTRG-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Meter Governance (MTRG) -rahakkeen hintahistoria MTRG -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MTRG-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MTRG-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MTRG-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MTRG-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MTRG-rahakkeen hintaennuste nyt!

