Meter Governance (MTRG) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.19961
24 h:n matalin
$ 0.27653
24 h:n korkein
$ 0.19961
$ 0.27653
$ 33.5469599
$ 0.06497699475111687
-0.02%
-8.25%
+149.04%
+149.04%
Meter Governance (MTRG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.21545. Viimeisen 24 tunnin aikana MTRG on vaihdellut alimmillaan $ 0.19961 ja korkeimmillaan $ 0.27653 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MTRG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 33.5469599, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.06497699475111687.
Lyhyen aikavälin tuloksissa MTRG on muuttunut -0.02% viimeisen tunnin aikana, -8.25% 24 tunnin aikana ja +149.04% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Meter Governance (MTRG) -rahakkeen markkinatiedot
No.1217
$ 6.95M
$ 6.95M$ 6.95M
$ 68.63K
$ 68.63K$ 68.63K
$ 10.53M
$ 10.53M$ 10.53M
32.28M
32.28M 32.28M
48,890,067
48,890,067 48,890,067
2020-07-15 00:00:00
$ 0.5
$ 0.5$ 0.5
MTRG
Meter Governance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 6.95M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 68.63K. MTRG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 32.28M ja sen kokonaistarjonta on 48890067. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 10.53M.
Meter Governance (MTRG) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Meter Governance-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.0193729
-8.25%
30 päivää
$ +0.10881
+102.03%
60 päivää
$ +0.12005
+125.83%
90 päivää
$ +0.11542
+115.38%
Meter Governance-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään MTRG-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0193729 (-8.25%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Meter Governance 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.10881 (+102.03%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Meter Governance-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, MTRG-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.12005 (+125.83%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Meter Governance-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.11542 (+115.38%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Meter Governance (MTRG)?
Meter is a DeFi infrastructure with a Built-in PoW based low volatility coin.
Meter uses Proof of Work to create the MTR low volatility coin, making it as decentralized as Bitcoin. It uses HotStuff based PoS consensus to manage the ledger; Meter governance token, MTRG is the staking token for system governence, staking and validating transactions.
Meter also functions as a Layer 2 sidechain for other public blockchains to allow value interaction among different crypto assets.
Meter brings the following 3 things for a future DeFi infrastructure: 1. Complete Bitcoin’s original vision and create a metastable sound money independent of the fiat system. 2. Address performance issues that current chains are facing with a Hybrid PoW/PoS + HotStuff consensus that is backward compatible with EVM. 3. Interconnect with other public chains like ETH and run as a side chain for other public chains
Meter Governance-rahakkeen hintaennuste (USD)
Meter Governance (MTRG) -ostamisen perusteet
