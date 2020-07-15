Lisätietoja MTRG-rahakkeesta

Meter Governance-logo

Meter Governance – hinta (MTRG)

1MTRG - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

Reaaliaikainen Meter Governance (MTRG) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:32:23 (UTC+8)

Meter Governance (MTRG) -rahakkeen hintatiedot (USD)

Meter Governance (MTRG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.21545. Viimeisen 24 tunnin aikana MTRG on vaihdellut alimmillaan $ 0.19961 ja korkeimmillaan $ 0.27653 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MTRG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 33.5469599, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.06497699475111687.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MTRG on muuttunut -0.02% viimeisen tunnin aikana, -8.25% 24 tunnin aikana ja +149.04% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Meter Governance (MTRG) -rahakkeen markkinatiedot

Meter Governance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 6.95M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 68.63K. MTRG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 32.28M ja sen kokonaistarjonta on 48890067. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 10.53M.

Meter Governance (MTRG) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Meter Governance-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0193729-8.25%
30 päivää$ +0.10881+102.03%
60 päivää$ +0.12005+125.83%
90 päivää$ +0.11542+115.38%
Meter Governance-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään MTRG-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0193729 (-8.25%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Meter Governance 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.10881 (+102.03%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Meter Governance-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, MTRG-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.12005 (+125.83%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Meter Governance-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.11542 (+115.38%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Meter Governance (MTRG)?

Tarkista Meter Governance-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Meter Governance (MTRG)

Meter is a DeFi infrastructure with a Built-in PoW based low volatility coin. Meter uses Proof of Work to create the MTR low volatility coin, making it as decentralized as Bitcoin. It uses HotStuff based PoS consensus to manage the ledger; Meter governance token, MTRG is the staking token for system governence, staking and validating transactions. Meter also functions as a Layer 2 sidechain for other public blockchains to allow value interaction among different crypto assets. Meter brings the following 3 things for a future DeFi infrastructure: 1. Complete Bitcoin’s original vision and create a metastable sound money independent of the fiat system. 2. Address performance issues that current chains are facing with a Hybrid PoW/PoS + HotStuff consensus that is backward compatible with EVM. 3. Interconnect with other public chains like ETH and run as a side chain for other public chains

Meter Governance on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Meter Governance-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista MTRG-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Meter Governance-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Meter Governance-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Meter Governance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Meter Governance (MTRG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Meter Governance (MTRG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Meter Governance-rahakkeelle.

Tarkista Meter Governance-rahakkeen hintaennuste nyt!

Meter Governance (MTRG) -rahakkeen tokenomiikka

Meter Governance (MTRG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MTRG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Meter Governance (MTRG) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Meter Governance:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Meter Governance MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

MTRG paikallisiin valuuttoihin

Meter Governance-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Meter Governance toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Meter Governance-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Meter Governance”

Paljonko Meter Governance (MTRG) on arvoltaan tänään?
MTRG-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.21545 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MTRG-USD-parin nykyinen hinta?
MTRG -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.21545. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Meter Governance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MTRG markkina-arvo on $ 6.95M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MTRG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MTRG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 32.28M USD.
Mikä oli MTRG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MTRG saavutti ATH-hinnaksi 33.5469599 USD.
Mikä oli MTRG-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MTRG-rahakkeen ATL-hinta oli 0.06497699475111687 USD.
Mikä on MTRG-rahakkeen treidausvolyymi?
MTRG-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 68.63K USD.
Nouseeko MTRG tänä vuonna korkeammalle?
MTRG saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MTRG-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:32:23 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

